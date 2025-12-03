烏坵嶼燈塔點燈150周年！曾熄燈60年 今再亮台海戰略之光

國定古蹟「烏坵嶼燈塔」今天點燈滿150周年，這座矗立於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂的黑色石造燈塔，自1875年首次點燈以來，歷經戰火摧折、熄燈停光，也曾因台海緊張情勢被迫拆除燈器，沉寂超過一甲子，2017年再度復燈，隔年升格為國定古蹟，成為台海最具歷史重量的航標之一。

烏坵嶼燈塔建於1874年，隔年12月3日正式啟用。由英籍工程師韓德善（David Marr Henderson）負責設計與監造，塔身為黑色圓形石砌，燈高88.6公尺、塔高17.9公尺，公稱光程達11.7浬。塔體石刻仍可見當時清政府海關總營造司的姓名與興建年代，完整呈現十九世紀中國燈塔工程從傳統走向近代化的轉折。

烏坵嶼位於湄洲灣與興化灣間，是福建沿海通往台灣海峽的戰略路口，烏坵與東椗、北椗、東犬等燈塔，共同形成清代五口通商後第二批洋式燈塔群，負責引導國際航船穿越水域複雜、洋流湧急的台海航道，在東西方海事交流史上也具重要地位。

十九世紀末，外籍技術人員在清政府燈塔工程中的角色，亦在烏坵留下深刻痕跡。挪威籍技師雅格森（Jacobson）曾在鵝鑾鼻、漁翁島、東椗島與烏坵守塔，1899年因病辭世後葬於燈塔旁，其墓塋至今猶存，見證當時外國工程人員與清政府合作的歷史片段，極具人文與考古價值。

隨著台海局勢動盪使這座燈塔歷經多次毀損，國軍駐守烏坵期間，燈塔因戰備考量停光並拆除燈器，長期荒廢。直到2013年由海關移撥交通部航港局管理，並在航港局、國防部、金門縣政府、當時立委管碧玲及燈塔家族共同推動下，2017年7月23日，沉寂超過60年的燈塔重新復光。隔年更正式升格為國定古蹟，重新回到台海航路的角色。