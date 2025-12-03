慨捐400萬救命神器李沃耀夫婦捐ECMO 金門急重症量能大升級

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
環遊國際旅行社董事長李沃耀與夫人陳素蘭捐贈一部價值400萬，可於飛行時使用的「葉克膜（ECMO）主機」予衛福部金門醫院，兩人在致詞時滿懷感動，也期盼拋磚引玉，讓更多善心人士加入支持離島醫療的行列。記者蔡家蓁／攝影
長期投入公益、心繫家鄉的環遊國際旅行社董事長李沃耀捐贈一部可於飛行時使用的「葉克膜（ECMO）主機」給衛福部金門醫院，為提升金門地區緊急醫療照護能力，再添佳話；這台機器總價值近400萬元，是金門醫院迄今金額最高的單筆捐贈。捐贈儀式今天上午在院內大廳舉行，由院長徐德福代表受贈並頒發感謝狀。

李沃耀、陳素蘭伉儷長期推動公益，以「取之於社會、用之於社會」為信念，十多年來持續關注離島醫療需求，自108年起便陸續捐贈多項急重症設備：包括空中後送必備的主動脈氣球幫浦（IABP）、烏坵鄉使用的富士乾式生化儀、脊椎手術器械組、超音波膀胱容量測定儀，以及消防局使用的12導程心電圖機等，幾乎涵蓋院內急救、偏鄉檢驗與到院前救護的完整鏈條。

此次捐出的可飛行葉克膜更被醫界視為「與死神拔河的最後武器」，對急性心肺衰竭、心肌梗塞、重大創傷等重症患者至關重要。金門醫院未來可讓重症患者在院內或空中後送途中即獲與醫學中心同級的救命治療，強化金門在地急救能力，縮短黃金搶救時間。

金門醫院徐德福院長在致詞中表示，感謝李沃耀、陳素蘭賢伉儷長期以來的持續善行，為金門醫院提供了最實質的支持。本次捐贈的葉克膜主機，大幅強化了本院急重症醫療的救治能力，這不僅僅是一台先進的設備，更是對鄉親健康的有力保障。這份無私的愛心，令所有醫護同仁深感感動與鼓舞，也成為他們守護社區健康最堅實的後盾。

李沃耀指出，金門醫院急重症照護逐漸成熟，但後送患者往往病情更重、設備需求更高，因此希望以葉克膜協助醫院面對最嚴峻的醫療挑戰。他也期盼拋磚引玉，讓更多善心人士加入支持離島醫療的行列。

今日出席儀式的包括金門縣議員李養生、陳錦偉，金城鎮長李誠智，新湖里長陳錦章及立榮航空金門站經理李繼唐等人，皆肯定李氏伉儷的義行，認為不僅樹立公益典範，更實質提升金門緊急醫療量能，對地方貢獻深遠。

環遊國際旅行社董事長李沃耀與夫人陳素蘭捐贈一部價值400萬，可於飛行時使用的「葉克膜（ECMO）主機」予衛福部金門醫院，由院長徐德福（右）代表受贈。記者蔡家蓁／攝影
環遊國際旅行社董事長李沃耀與夫人陳素蘭捐贈一部價值400萬，可於飛行時使用的「葉克膜（ECMO）主機」予衛福部金門醫院，與會貴賓一起合影。記者蔡家蓁／攝影
金門 重症 葉克膜

