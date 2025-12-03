光耀台海150周年 向烏坵嶼燈塔致敬

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局指出，3日為國定古蹟烏坵嶼燈塔點燈滿150周年的重要日子。該燈塔曾多次因臺海戰事而遭毀損並拆除燈器停止發光，2013年由海關移撥至交通部航港局維管，2017年7月23日在航港局、國防部、金門縣政府、海委會管碧玲主委（時任立委）及燈塔家族的共同努力下，睽違60餘年後復燈，隔(2018)年升格為國定古蹟，持續守望臺灣海峽與航行船舶的安全。

烏坵嶼燈塔建於1874年，1875年12月3日(清光緒元年11月6日)點燈啟用，燈塔燈高88.6公尺，塔高17.9公尺，公稱光程11.7浬，位於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂，由英籍工程師韓德善（David Marr Henderson，1840-1923）所設計監造，塔身為黑色圓形石造，刻有興建年代、清政府海關總營造司之姓名等資料石刻碑碣，見證十九世紀清政府從傳統燈塔引入近世燈塔技術的歷史及文化。

該燈塔為清代五口通商後第二批洋式燈塔，燈塔所在之烏坵嶼位於湄洲灣及興化灣，地理位置重要，與東椗燈塔、北椗燈塔、東犬燈塔，共同扼守臺灣海峽福建沿海。此外，挪威人雅格森曾於鵝鑾鼻、漁翁島、東椗島、烏坵守塔，1899年葬於燈塔旁，其事蹟及其墓塋遺址見證十九世紀末期，外國技術人員與清政府之交流，極為珍貴。惟因位於軍事管制區內，故航港局目前暫未對外開放參觀。

航港局表示，雖無法滿足民眾一窺烏坵嶼燈塔軍事秘境的願望，但仍將持續做好燈塔古蹟維護及文化傳承的重要工作，期望這座守護臺海一個半世紀的重要燈塔能光亮不滅，陪伴每位航行者航向安全的所在。

金門 海關 國定古蹟

