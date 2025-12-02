聽新聞
澎湖掩埋場火警…縣長陳光復公開道歉 承諾加速興建焚化爐
澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾掩埋場近日發生火警，濃煙與惡臭飄散，引發居民不滿。居民和民代今天前往縣府陳情，縣長陳光復接下陳情書，向居民致歉，並承諾全面檢視與改善掩埋場管理，同時加快推動焚化爐建設。
陳光復表示，澎湖垃圾處理長期依賴外運至台灣本島焚燒，但受氣候、船班及焚化爐歲修等因素影響，垃圾時常囤積，認為興建焚化爐是澎湖邁向自主處理垃圾的關鍵第一步，將廣納地方意見與專家建議，加速形成共識，建立更穩定、永續的垃圾處理系統。
根據澎湖縣府資料，澎湖每日垃圾量約80至100公噸，全年約2萬6千公噸。今年初累積未處理垃圾逾1萬公噸，全年更一度暴增到4萬公噸。陳光復說，縣府從減量著手，除已完成1萬公噸燃料棒製作，全年也已外運處理逾3萬公噸；目前紅羅掩埋場暫置約600公噸垃圾，正加速清運中。
針對火警安全疑慮，陳光復指出，縣府今年2月啟動消防設備改善計畫，包括增設熱感影像監控、消防儲水池、消防水砲及車牌辨識系統，完工後可即時監測場內溫度，並結合AI灑水降溫與警示，提高應變能力，同時也會加強防風措施，避免垃圾飄散。
