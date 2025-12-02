六龜區公所攜手返鄉客籍青年 開創「客+五感」系列伴手禮

高雄市六龜區公所特別攜手客籍青年甜點師江舟航，巧妙結合六龜在地文化與產業特色，串聯木作、陶藝、染織、香氛與客家飲食文化，透過跨領域合作，打造出五項兼具傳統底蘊與市場潛力的創新手作產品，充分展現六龜地方產業的創新能量。此次推出的五項產品，以「五行五色」作為包裝識別主軸，搭配精緻的客家意象插畫，完整呈現六龜文化的傳統與創新精神，成就了具有故事性、文化性與市場性的原創伴手禮系列。

六龜區公所區長陳昱如表示，此計畫以金、木、水、火、行五行與客家文化元素為核心，整合在地職人手作技藝，推出五款兼具文化故事性、工藝技法與美學價值的「客庄原創系列」伴手禮，包括盤花木碟、迷你釀漬甕、藍染圍裙、植氛線香組、風味點心盒，分別象徵六龜風土、文化、精神的五種美好樣貌，希望能深耕地方特色，打造文化品牌新亮點，讓更多人認識六龜之美、工藝價值與客家文化的深度內涵。 陶藝職人以醬菜甕為發想，設計出這款仿造傳統造型「迷你釀漬甕」，讓民眾作為日常用容器，盛裝茶葉、調味料皆適宜。圖／六龜鄉公所提供