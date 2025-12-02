快訊

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

聽新聞
0:00 / 0:00

六龜區公所攜手返鄉客籍青年 開創「客+五感」系列伴手禮

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市六龜區公所與客籍青年甜點師江舟航（中），結合在地特色打造出五項兼具傳統底蘊與市場潛力的創新手作產品。圖／江舟航提供
高雄市六龜區公所與客籍青年甜點師江舟航（中），結合在地特色打造出五項兼具傳統底蘊與市場潛力的創新手作產品。圖／江舟航提供

高雄市六龜區公所特別攜手客籍青年甜點師江舟航，巧妙結合六龜在地文化與產業特色，串聯木作、陶藝、染織、香氛與客家飲食文化，透過跨領域合作，打造出五項兼具傳統底蘊與市場潛力的創新手作產品，充分展現六龜地方產業的創新能量。此次推出的五項產品，以「五行五色」作為包裝識別主軸，搭配精緻的客家意象插畫，完整呈現六龜文化的傳統與創新精神，成就了具有故事性、文化性與市場性的原創伴手禮系列。

六龜區公所區長陳昱如表示，此計畫以金、木、水、火、行五行與客家文化元素為核心，整合在地職人手作技藝，推出五款兼具文化故事性、工藝技法與美學價值的「客庄原創系列」伴手禮，包括盤花木碟、迷你釀漬甕、藍染圍裙、植氛線香組、風味點心盒，分別象徵六龜風土、文化、精神的五種美好樣貌，希望能深耕地方特色，打造文化品牌新亮點，讓更多人認識六龜之美、工藝價值與客家文化的深度內涵。

陶藝職人以醬菜甕為發想，設計出這款仿造傳統造型「迷你釀漬甕」，讓民眾作為日常用容器，盛裝茶葉、調味料皆適宜。圖／六龜鄉公所提供
陶藝職人以醬菜甕為發想，設計出這款仿造傳統造型「迷你釀漬甕」，讓民眾作為日常用容器，盛裝茶葉、調味料皆適宜。圖／六龜鄉公所提供

六龜 客家文化

延伸閱讀

客家親子大戲12日起3天苗栗場 客委會邀觀眾走進奇幻「燈怪」宇宙

武洛專刊繪本出版 呈現屏東多元族群共生共榮歷程

高雄客家婚禮 21對新人雨豆樹下百年好合

台灣客青深入上杭 感受客家文化

相關新聞

金門醫療亮紅燈…後送頻繁、護理流失 議員促整體改革

金門縣議會定期會今天進行衛生局、地政局與業務報告，多位議員針對醫療後送頻率攀升、護理人力短缺及醫療專機安全等議題連番質詢...

澎湖掩埋場火警…縣長陳光復公開道歉 承諾加速興建焚化爐

澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾掩埋場近日發生火警，濃煙與惡臭飄散，引發居民不滿。居民和民代今天前往縣府陳情，縣長陳光復接下陳情書，...

六龜區公所攜手返鄉客籍青年 開創「客+五感」系列伴手禮

高雄市六龜區公所特別攜手客籍青年甜點師江舟航，巧妙結合六龜在地文化與產業特色，串聯木作、陶藝、染織、香氛與客家飲食文化，...

金門太武山智慧救援奪全國創新獎 救援時間快30分鐘

金門縣消防局近年積極推動智慧山域治理，在衛福部「114年健康城市與高齡友善城市獎」中以「太武山金安心－智慧救援·永續金...

澎湖紅羅垃圾場3年18火警 湖西全鄉怒陳情…陳光復三度道歉

澎湖紅羅垃圾掩埋場3年18次火警，燒出民眾怒火，湖西全鄉22村代表今天前往澎湖縣府陳情；縣長陳光復對受苦鄉親三度道歉，也...

高雄青年化身「點心志工」烘焙做公益 手作餅乾傳愛家扶中心

12月5日國際志工日將到，高市青年局提前舉辦點心志工幸福傳愛活動，來自不同背景年輕人圍著工作台，跟著飯店主廚學習備料、塑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。