連江縣抽檢35件食品均合格 呼籲禁止販售大陸食品
連江縣衛生局11月至傳統市場、超市、餐飲店等抽檢蔬果農藥殘留、水產品重金屬含量等，共35件產品全數合格。衛生局呼籲，民眾從中國帶回食品僅限自用，嚴禁公開販售。
連江縣衛生局今天發布消息稿指出，為維護馬祖地區居民食品安全，日前辦理11月食品抽檢，包括至傳統市場、超市抽檢15件蔬果，檢驗農藥殘留；2件水產品，檢驗重金屬含量；1件市場販售熟玉米，檢驗衛生指標菌。此外，配合食安專案計畫，擴大抽檢17件餐飲成品與相關食材。
衛生局表示，11月份合計抽檢共35件，均符合相關法規規定。
由於馬祖位處邊境，民眾多以兩馬小三通等管道自行攜帶食品至馬祖，衛生局強調，持續加強中國大陸食品管理政策，以維護市場秩序與民眾健康。並呼籲民眾，自中國大陸帶回縣內食品僅供自用，不得對外販售。若被查獲，將依食品安全衛生管理法相關規定開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言