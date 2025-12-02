連江縣抽檢35件食品均合格 呼籲禁止販售大陸食品

快訊

中央社／ 連江縣2日電

連江縣衛生局11月至傳統市場、超市、餐飲店等抽檢蔬果農藥殘留、水產品重金屬含量等，共35件產品全數合格。衛生局呼籲，民眾從中國帶回食品僅限自用，嚴禁公開販售。

連江縣衛生局今天發布消息稿指出，為維護馬祖地區居民食品安全，日前辦理11月食品抽檢，包括至傳統市場、超市抽檢15件蔬果，檢驗農藥殘留；2件水產品，檢驗重金屬含量；1件市場販售熟玉米，檢驗衛生指標菌。此外，配合食安專案計畫，擴大抽檢17件餐飲成品與相關食材。

衛生局表示，11月份合計抽檢共35件，均符合相關法規規定。

由於馬祖位處邊境，民眾多以兩馬小三通等管道自行攜帶食品至馬祖，衛生局強調，持續加強中國大陸食品管理政策，以維護市場秩序與民眾健康。並呼籲民眾，自中國大陸帶回縣內食品僅供自用，不得對外販售。若被查獲，將依食品安全衛生管理法相關規定開罰。

