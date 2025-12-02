攜手衛生局 高市圖讓圖書館成為陪伴長輩的起點

為打造高齡友善城市，高雄市衛生局去年起與高雄市立圖書館共同推動「樂齡x樂智」系列計畫，透過空間設計與多元活動，讓圖書館成為長者安心學習與快樂生活的城市大客廳。

高雄市立圖書館今天發布新聞稿表示，隨著高雄市正式邁入超高齡社會，樂齡族群終身學習、社會參與及健康促進，已成為城市文化治理與公共服務重要課題。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，高市圖持續推廣「樂齡」與「樂智」理念，鼓勵長者健康生活、主動參與社區，並破除社會對失智偏見，此次與衛生局合作，打造樂齡樂智專區、規劃樂齡主題書展與講座，讓每名長輩都能被理解與接納，也增進市民對議題的瞭解與重視。

高市圖表示，市圖總館3、4樓自設置「樂齡樂智專區」以來，廣受市民好評。此區以舒適明亮閱讀空間，提供符合高齡者與失智者需求的專業資訊與多媒體資源，涵蓋興趣導向、大字書、健康書籍、視聽資料、桌遊及共融玩具等多元內容，不僅是長輩閱讀天地，更吸引關心高齡議題的讀者探索。

目前市圖總館3樓也有「高年級時惜生」主題書展，市圖表示，自今年7月起展出，迄今已吸引破萬人次參觀；展覽以「珍惜當下、關懷生命」為主軸，透過主題書籍與大字書引導民眾反思生命價值，並提升社會對高齡者的理解與尊重。

除了市圖總館，三民分館也同步轉型為「樂齡樂智友善館」，提供安全、友善且充滿學習與社交機會的社區據點，市圖也推動「樂齡樂智系列推廣活動」，吸引數百名市民踴躍報名參加；活動內容涵蓋高齡健康、失智症預防、情緒照顧等專題講座，並結合藝術體驗工作坊、樂齡電影賞析與青銀共融活動。

李金鴦說，圖書館不只是知識的殿堂，更是陪伴與關懷的起點；只要願意走進圖書館，就能看見長輩們微笑學習的樣子，那就是城市最美風景。