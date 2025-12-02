金門太武山智慧救援奪全國創新獎 救援時間快30分鐘

金門縣消防局近年積極推動智慧山域治理，在衛福部「114年健康城市與高齡友善城市獎」中以「太武山金安心－智慧救援·永續金門」獲得「健康城市韌性與創新獎」，從全國參賽城市中脫穎而出。此項肯定不僅展現金門在科技治理、健康促進與山域安全的長期深耕，也突顯跨局處合作所帶來的整體治理成果。頒獎當日由消防局副局長陳國瑋代表受獎，並向全國分享金門的實務經驗，獲得評審一致好評。

金門以「科技提升山域安全，健康城市從預防開始」為主軸，向評審介紹計畫源起，太武山是居民與旅客最常造訪的登山點，隨著登山人口增加，迷途、體能不支與氣候驟變等事故也隨之上升，消防人員在一次次救援任務中體會到民眾受困時的無助，這些經驗成為縣府推動智慧山域治理的核心動力。

消防局長呂英華表示，早期救援常依賴紙本地圖與經驗傳承，資訊既零散又易受限地形影響，降低救援效率，他上任後，推動跨局處合作，與防衛指揮部、國家公園管理處及縣府各單位共同研擬策略，從科技導入、資料整合到風險分析，逐步建構可持續運作的智慧健康山域救援系統。

專案團隊分析多年救援案例後，歸納出太武山四大挑戰：攀登繩使用安全疑慮、GPS 定位高度落差、入山口資訊辨識不足，以及山區立體地形造成的救援限制，團隊多次實地踏查，全山逐段標示危險點、地標、路線特徵與可通行救援通道，累積成可長期維護的山域資料庫。

在技術應用上，團隊先從地圖軌跡建置著手，最終打造出「多功能雲端圖資查詢系統」；系統上線後，救援單位能即時掌握事故位置、周邊地形與可行動路線，救援效率大幅提升。呂英華指出，過去報案常因地形與訊號問題造成定位延宕，如今透過雲端系統輔助，平均受理時間縮短至約2分鐘；現場隊伍抵達事故點的速度也較過去加快25至30分鐘，顯著提升救援成功率並降低事故擴大風險。

評審團在頒獎現場表示，金門以太武山為基地打造的智慧救援系統具高度創新性，不僅整合科技與健康促進，更充分考量地方地形特性，建立可落地執行且具永續性的山域管理模式，是健康城市理念中「安全、健康、永續」三大價值的典範。

呂英華強調，在資源有限的離島環境下，消防局仍以專業與創意打造出國家級水準的治理成果。他說，這份獲獎不只是肯定，更是團隊共同努力的象徵。我們會持續以科技、專業與服務為核心，讓金門從山林到社區，都成為最安全、最健康的幸福城市。