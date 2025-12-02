金門醫療亮紅燈…後送頻繁、護理流失 議員促整體改革

金門縣議會定期會今天進行衛生局、地政局與業務報告，多位議員針對醫療後送頻率攀升、護理人力短缺及醫療專機安全等議題連番質詢，要求縣府全面檢視離島醫療量能。議員直言，金門醫療已不能再靠「補破網」，必須從制度、人力、硬體同步改革。

長期關注醫療議題的縣議員王秀玉指出，離島醫療不只是服務問題，更攸關基本人權與國安。金門雖距離台灣本島僅約一小時機程，卻因專科醫師不足、重症仍需後送本島，醫療始終是鄉親心中最大痛點。她列舉安捷航空，近年多起後送異常事件，包括專機燈號異常導致病患返院後不治、備援機未配備除冰裝置引發飛安疑慮，以及本月專機降落松山爆胎等狀況，質疑後送品質與飛安管理是否已亮紅燈。

此外，金門醫院也陸續傳出打錯疫苗、誤發藥品等事件，讓王秀玉質疑，在地醫療已「問題叢生」。她要求衛生局公開救護航空器駐地備勤計畫的完整契約內容，包括起迄、後送績效與罰則是否落實。現行契約由安捷航空承攬，將於115年1月3日到期，衛生局已於今年9月啟動重招標。她並詢問是否包含自動展延、續約優先等條款，並要求提供安捷近年後送件數、任務中止、機械故障、延誤原因等完整統計，並與澎湖、馬祖比較，以供政策調整。

議員董森堡也對醫療量能發出警訊，他指出，護理人力長期短缺，近期甚至出現「雪崩式離職」，導致病房無法滿額開放，直接影響民眾住院權益。自91年至今，金門共培育189名醫事公費生與25名獎勵生，但留任比例不如預期。縣府透過醫療發展基金投入1243萬元作為留任補助，仍難以留住人力。

他批評，契約聘僱護理師未納入離島加給制度，形成「同工不同酬」，更是加速離職主因；而衛生局113年度預算賸餘竟超過6100萬元，卻未有效投入在最迫切的內外科醫師與護理補強。他呼籲立即調整醫發基金用途，提升留任津貼，並與金門大學及高中職建立更具約束力的人才培育制度，從根本穩定醫療人力。

後送需求增加同樣令人憂心。董森堡表示，金門緊急醫療後送趟次近3年增加17.14%，其中內科、外科占比最高，反映在地關鍵專科量能已出現「空洞化」。他主張新合約應明訂「雙機駐地備勤」，並強化與軍方及空勤總隊聯繫，以提升天候不佳時的備援能力。

議員唐麗輝則聚焦醫保生制度，她指出，自91年起已培養上百位醫保生，但仍有近百人未返鄉服務，質疑金醫是否容納的下，是否符合金門需求，她並指出開刀房量能不足，要求調整人力架構，讓醫師能在完整團隊下進行手術，避免民眾手術需求受限。