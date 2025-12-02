快訊

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

金門醫療亮紅燈…後送頻繁、護理流失 議員促整體改革

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
長期關心醫療問題的縣議員王秀玉表示，離島醫療涉及基本人權與國安，金門雖距離本島僅一小時航程，卻因專科醫師不足、重症後送需求高，讓醫療長期成為鄉親心中最大痛點。記者蔡家蓁／攝影
長期關心醫療問題的縣議員王秀玉表示，離島醫療涉及基本人權與國安，金門雖距離本島僅一小時航程，卻因專科醫師不足、重症後送需求高，讓醫療長期成為鄉親心中最大痛點。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會定期會今天進行衛生局、地政局與業務報告，多位議員針對醫療後送頻率攀升、護理人力短缺及醫療專機安全等議題連番質詢，要求縣府全面檢視離島醫療量能。議員直言，金門醫療已不能再靠「補破網」，必須從制度、人力、硬體同步改革。

長期關注醫療議題的縣議員王秀玉指出，離島醫療不只是服務問題，更攸關基本人權與國安。金門雖距離台灣本島僅約一小時機程，卻因專科醫師不足、重症仍需後送本島，醫療始終是鄉親心中最大痛點。她列舉安捷航空，近年多起後送異常事件，包括專機燈號異常導致病患返院後不治、備援機未配備除冰裝置引發飛安疑慮，以及本月專機降落松山爆胎等狀況，質疑後送品質與飛安管理是否已亮紅燈。

此外，金門醫院也陸續傳出打錯疫苗、誤發藥品等事件，讓王秀玉質疑，在地醫療已「問題叢生」。她要求衛生局公開救護航空器駐地備勤計畫的完整契約內容，包括起迄、後送績效與罰則是否落實。現行契約由安捷航空承攬，將於115年1月3日到期，衛生局已於今年9月啟動重招標。她並詢問是否包含自動展延、續約優先等條款，並要求提供安捷近年後送件數、任務中止、機械故障、延誤原因等完整統計，並與澎湖、馬祖比較，以供政策調整。

議員董森堡也對醫療量能發出警訊，他指出，護理人力長期短缺，近期甚至出現「雪崩式離職」，導致病房無法滿額開放，直接影響民眾住院權益。自91年至今，金門共培育189名醫事公費生與25名獎勵生，但留任比例不如預期。縣府透過醫療發展基金投入1243萬元作為留任補助，仍難以留住人力。

他批評，契約聘僱護理師未納入離島加給制度，形成「同工不同酬」，更是加速離職主因；而衛生局113年度預算賸餘竟超過6100萬元，卻未有效投入在最迫切的內外科醫師與護理補強。他呼籲立即調整醫發基金用途，提升留任津貼，並與金門大學及高中職建立更具約束力的人才培育制度，從根本穩定醫療人力。

後送需求增加同樣令人憂心。董森堡表示，金門緊急醫療後送趟次近3年增加17.14%，其中內科、外科占比最高，反映在地關鍵專科量能已出現「空洞化」。他主張新合約應明訂「雙機駐地備勤」，並強化與軍方及空勤總隊聯繫，以提升天候不佳時的備援能力。

議員唐麗輝則聚焦醫保生制度，她指出，自91年起已培養上百位醫保生，但仍有近百人未返鄉服務，質疑金醫是否容納的下，是否符合金門需求，她並指出開刀房量能不足，要求調整人力架構，讓醫師能在完整團隊下進行手術，避免民眾手術需求受限。

衛生局長李金治回應，目前自91年起共培育153名公費生，已有逾53人回任，現行第5期培育計畫將於115年結束，下一期計畫上月已提出。對於議員提出的後送安全、醫發基金運用及人力留任等改革方向，衛生局將全面研議，以強化金門醫療體系。

金門縣議員董森堡指出，金門長期面臨護理人力不足，近期更出現「雪崩式離職」情況，造成病房無法滿額開放，直接影響民眾住院權益。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡指出，金門長期面臨護理人力不足，近期更出現「雪崩式離職」情況，造成病房無法滿額開放，直接影響民眾住院權益。記者蔡家蓁／攝影
衛生局長李金治回應，對於議員提出的人力、後送與醫發基金改革方向，衛生局將納入研議，以強化金門整體醫療量能。記者蔡家蓁／攝影
衛生局長李金治回應，對於議員提出的人力、後送與醫發基金改革方向，衛生局將納入研議，以強化金門整體醫療量能。記者蔡家蓁／攝影
議員唐麗輝則關注醫保生員額的問題，她說，按照縣府提供的數字，從91年開始培養，目前醫保生有153人，還有近百位未回鄉服務，金門醫院是否有此容量，醫療需求是否與保送人數相符，制度成效有待檢討。記者蔡家蓁／攝影
議員唐麗輝則關注醫保生員額的問題，她說，按照縣府提供的數字，從91年開始培養，目前醫保生有153人，還有近百位未回鄉服務，金門醫院是否有此容量，醫療需求是否與保送人數相符，制度成效有待檢討。記者蔡家蓁／攝影

衛生局 金門 人力 離島 馬祖 護理師

延伸閱讀

金門短期臨時工1天千元 多人搶270名額今抽籤完成「這天」揭曉成果

玉山培育人才 頒發獎學金

全聯鯛魚排藥檢超標 金門售出96包民眾可退貨

金門議員質詢蔣公銅像處置 縣府：兼顧歷史脈絡

相關新聞

誇張！工人嬉鬧坐吊車綁模板「從4層樓垂降」 職安署將開罰廠商

網路流傳一段影片，工地中一名工人坐在吊車綁著模板上方，從約4層高垂降到地面，工人無任何防護，還用嬉鬧態度搖晃模板。該處是...

金門太武山智慧救援奪全國創新獎 救援時間快30分鐘

金門縣消防局近年積極推動智慧山域治理，在衛福部「114年健康城市與高齡友善城市獎」中以「太武山金安心－智慧救援·永續金...

澎湖紅羅垃圾場3年18火警 湖西全鄉怒陳情…陳光復三度道歉

澎湖紅羅垃圾掩埋場3年18次火警，燒出民眾怒火，湖西全鄉22村代表今天前往澎湖縣府陳情；縣長陳光復對受苦鄉親三度道歉，也...

金門醫療亮紅燈…後送頻繁、護理流失 議員促整體改革

金門縣議會定期會今天進行衛生局、地政局與業務報告，多位議員針對醫療後送頻率攀升、護理人力短缺及醫療專機安全等議題連番質詢...

高雄青年化身「點心志工」烘焙做公益 手作餅乾傳愛家扶中心

12月5日國際志工日將到，高市青年局提前舉辦點心志工幸福傳愛活動，來自不同背景年輕人圍著工作台，跟著飯店主廚學習備料、塑...

金門短期臨時工1天千元 多人搶270名額今抽籤完成「這天」揭曉成果

金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午在金城縣立體育館登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。