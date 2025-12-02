澎湖紅羅垃圾場3年18火警 湖西全鄉怒陳情…陳光復三度道歉

澎湖紅羅垃圾掩埋場3年18次火警，燒出民眾怒火，湖西全鄉22村代表今天前往澎湖縣府陳情；縣長陳光復對受苦鄉親三度道歉，也指出終極目標是興建一座智慧再生環保的垃圾焚化爐。

包括湖西鄉長陳振中、湖西區籍議員、鄉民代表與全鄉22村里長及社區理事長等代表近60人，今天針對澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場引發的火燒山問題，還帶了1市5鄉垃圾置放在縣府前廣場，齊聚向縣府陳情，陳光復率縣府團隊親自接受陳情書，齊盼共同早日處理垃圾問題，警方也出動警力在現場戒護，陳情過程平和。

陳振中在向縣長遞交陳情書時指出，紅羅垃圾衛生掩埋場處最近3年來發生了18次大小火警，惡臭嚴重影響眾生活，加上長期承擔相關鄰避設施，湖西鄉不是澎湖垃圾後院與所有鄰避設施集中地，基於生活基本要求，要求有一套完整垃圾處理策略。

陳振中提出成立「垃圾分類與減量會報」、落實破袋檢查、源頭減量及焚化爐選址要公開透明等訴求的垃圾處理制度，期能共同守護澎湖乾淨與單純。

陳光復也以湖西子弟出面向陳情代表三度道歉，並指出，澎湖縣一天垃圾量在80至100公噸，年垃圾量約在2萬6000公噸；今年初尚待處理的垃圾有1萬多公噸，總量暴增到4萬公噸，縣府全力處理垃圾減量，除了打包燃料棒1萬公噸，迄今處理超過3萬公噸垃圾，外運至本島焚化爐處理，目前紅羅現場暫置的垃圾量為800公噸，預計在明年1月會清空。

陳光復指出，為改善紅羅掩埋場設備，目前增設有消防儲水池與消防水塔，裝置熱感影像監控，未來將透過AI將能即時監測垃圾場溫度，進行灑水降溫，以智慧科技守護民眾安全，降低意外風險，不讓鄉親再受苦。

陳光復也指出，興造一座智慧再生環保的垃圾焚化爐，是徹底解決澎湖垃圾終極目標；縣府目前已委託顧問公司規劃，接下來進行選址、設備與說明會，最快預計明年3月間辦理招商，期間還須進行至少年餘環境影響評估，最快也要4年完成，屆時就可徹底解決澎湖垃圾問題。