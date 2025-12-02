快訊

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

澎湖紅羅垃圾場3年18火警 湖西全鄉怒陳情…陳光復三度道歉

中央社／ 澎湖縣2日電
澎湖紅羅垃圾掩埋場大火，燒出了民眾的怒火，湖西鄉全鄉22村代表2日前往澎湖縣政府陳情，縣長陳光復對受苦鄉親3度道歉。圖／中央社
澎湖紅羅垃圾掩埋場大火，燒出了民眾的怒火，湖西鄉全鄉22村代表2日前往澎湖縣政府陳情，縣長陳光復對受苦鄉親3度道歉。圖／中央社

澎湖紅羅垃圾掩埋場3年18次火警，燒出民眾怒火，湖西全鄉22村代表今天前往澎湖縣府陳情；縣長陳光復對受苦鄉親三度道歉，也指出終極目標是興建一座智慧再生環保的垃圾焚化爐

包括湖西鄉長陳振中、湖西區籍議員、鄉民代表與全鄉22村里長及社區理事長等代表近60人，今天針對澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場引發的火燒山問題，還帶了1市5鄉垃圾置放在縣府前廣場，齊聚向縣府陳情，陳光復率縣府團隊親自接受陳情書，齊盼共同早日處理垃圾問題，警方也出動警力在現場戒護，陳情過程平和。

陳振中在向縣長遞交陳情書時指出，紅羅垃圾衛生掩埋場處最近3年來發生了18次大小火警，惡臭嚴重影響眾生活，加上長期承擔相關鄰避設施，湖西鄉不是澎湖垃圾後院與所有鄰避設施集中地，基於生活基本要求，要求有一套完整垃圾處理策略。

陳振中提出成立「垃圾分類與減量會報」、落實破袋檢查、源頭減量及焚化爐選址要公開透明等訴求的垃圾處理制度，期能共同守護澎湖乾淨與單純。

陳光復也以湖西子弟出面向陳情代表三度道歉，並指出，澎湖縣一天垃圾量在80至100公噸，年垃圾量約在2萬6000公噸；今年初尚待處理的垃圾有1萬多公噸，總量暴增到4萬公噸，縣府全力處理垃圾減量，除了打包燃料棒1萬公噸，迄今處理超過3萬公噸垃圾，外運至本島焚化爐處理，目前紅羅現場暫置的垃圾量為800公噸，預計在明年1月會清空。

陳光復指出，為改善紅羅掩埋場設備，目前增設有消防儲水池與消防水塔，裝置熱感影像監控，未來將透過AI將能即時監測垃圾場溫度，進行灑水降溫，以智慧科技守護民眾安全，降低意外風險，不讓鄉親再受苦。

陳光復也指出，興造一座智慧再生環保的垃圾焚化爐，是徹底解決澎湖垃圾終極目標；縣府目前已委託顧問公司規劃，接下來進行選址、設備與說明會，最快預計明年3月間辦理招商，期間還須進行至少年餘環境影響評估，最快也要4年完成，屆時就可徹底解決澎湖垃圾問題。

澎湖縣議會議長陳毓仁今天也趕抵陳情現場，要求縣府環保局對於垃圾破袋檢查，要做好規範，供鄉市公所及民眾遵行，至於興建環保高效綠能循環經濟園區，議會全力支持，以解決澎湖長期所面臨垃圾問題。

澎湖紅羅垃圾掩埋場大火，燒出民眾怒火，湖西鄉全鄉22村代表2日前往澎湖縣政府陳情，縣長陳光復對鄉親受苦，3度道歉外，也指出興建環保高效綠能循環經濟園區，徹底解決垃圾問題。圖／中央社
澎湖紅羅垃圾掩埋場大火，燒出民眾怒火，湖西鄉全鄉22村代表2日前往澎湖縣政府陳情，縣長陳光復對鄉親受苦，3度道歉外，也指出興建環保高效綠能循環經濟園區，徹底解決垃圾問題。圖／中央社
澎湖湖西鄉各界代表近60人，2日針對澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場引發的火燒山問題，還帶了1市5鄉垃圾置放在縣府前廣場，齊聚向澎湖縣府陳情，縣長陳光復（右）出面接受陳情書，齊盼共同早日處理垃圾問題，警方也出動警力在現場戒護，陳情過程平和。圖／中央社
澎湖湖西鄉各界代表近60人，2日針對澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場引發的火燒山問題，還帶了1市5鄉垃圾置放在縣府前廣場，齊聚向澎湖縣府陳情，縣長陳光復（右）出面接受陳情書，齊盼共同早日處理垃圾問題，警方也出動警力在現場戒護，陳情過程平和。圖／中央社

澎湖縣 陳光復 焚化爐 環保局

延伸閱讀

志工第一線守護澎湖家庭幸福 陳光復盼更多人投入

2026大選／前馬公市長捲土重來挑戰陳光復 再現三腳督？藍軍待整合

澎湖新住民新聲登場 展現異國多元文化特色

澎湖跨海大橋成長龍 民眾體驗逆風行軍

相關新聞

誇張！工人嬉鬧坐吊車綁模板「從4層樓垂降」 職安署將開罰廠商

網路流傳一段影片，工地中一名工人坐在吊車綁著模板上方，從約4層高垂降到地面，工人無任何防護，還用嬉鬧態度搖晃模板。該處是...

金門太武山智慧救援奪全國創新獎 救援時間快30分鐘

金門縣消防局近年積極推動智慧山域治理，在衛福部「114年健康城市與高齡友善城市獎」中以「太武山金安心－智慧救援·永續金...

澎湖紅羅垃圾場3年18火警 湖西全鄉怒陳情…陳光復三度道歉

澎湖紅羅垃圾掩埋場3年18次火警，燒出民眾怒火，湖西全鄉22村代表今天前往澎湖縣府陳情；縣長陳光復對受苦鄉親三度道歉，也...

金門醫療亮紅燈…後送頻繁、護理流失 議員促整體改革

金門縣議會定期會今天進行衛生局、地政局與業務報告，多位議員針對醫療後送頻率攀升、護理人力短缺及醫療專機安全等議題連番質詢...

高雄青年化身「點心志工」烘焙做公益 手作餅乾傳愛家扶中心

12月5日國際志工日將到，高市青年局提前舉辦點心志工幸福傳愛活動，來自不同背景年輕人圍著工作台，跟著飯店主廚學習備料、塑...

金門短期臨時工1天千元 多人搶270名額今抽籤完成「這天」揭曉成果

金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午在金城縣立體育館登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。