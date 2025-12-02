快訊

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

武洛專刊繪本出版 呈現屏東多元族群共生共榮歷程

中央社／ 屏東縣2日電

屏東縣政府推動客家文化保存，出版武洛地區族群遷徙主題歷史專刊及繪本，今天在里港鄉載興國小發表；書本不僅存留地方記憶，也呈現多元族群共生共榮歷程。

屏東縣政府推動客家文化保存，出版「站在右堆的最前面－武洛之歌」專刊及「莊仔會行路－行過上武洛同下武洛」繪本，呈現客家人平埔族、福佬族群及日本產業移民等在武洛歷經文化交疊轉折與族群融合故事，今天在里港鄉載興國小發表。

載興國小校長李秉穆接受媒體聯訪表示，希望學童從繪本製作過程中，了解客家古老習俗文化及武洛發展變遷史，並藉此推廣愛鄉愛土精神，促進多元文化推廣，並讓孩子溯源，也傳承右堆文化。

7名載興國小學童在學校指導下，經過1整年作畫、修正才完成繪本。曾在六年級時參與製作的學生徐子佑現為國一生，特地返回母校參加新書發表會。徐子佑說，他不是客家人，在參與計畫前沒看過客家敬字亭，覺得相當有特色，也留下深刻印象；製作繪本除了讓他更認識六堆文化外，看見成品也很有成就感。

屏東縣政府客家事務處表示，武洛社區是里港鄉內唯一客家聚落，人口僅400餘人，居民大多務農，雖然被周邊閩南聚落包圍，但武洛客家語言文化並沒有消失，聚落長者仍以客語交談，老宅也保留六堆傳統建築特徵；縣府透過文史爬梳與口述整理，讓武洛歷史重新發光，也讓聚落文化價值，重新被認識。

客務處說明，「站在右堆的最前面－武洛之歌」以細膩視角記錄武洛地區歷史變遷、文化交融與庶民生活，呈現多元族群在此共生共榮過程；「莊仔會行路－行過上武洛同下武洛」則以客語書寫並搭配圖像敘事，生動重現武洛聚落遷移歷程與生活樣貌，使讀者彷彿走入時光隧道，看見這片土地的人們如何在歷史中安身立命、延續脈絡。

客務處提及，縣府自2022年推動客底（具客家血統但已不會說客語卻能說流利閩南語的特定族群）文化，希望保存地方歷史記憶，更期望喚起民眾對客家文化根源理解與認同，進而推動族群主流化，建立多元族群認同觀念。

客家文化 屏東縣政府 客家人 平埔族 閩南語

延伸閱讀

跨越9千公里的連結 畢嘉士推出屏東可可與馬拉威好茶 公益禮盒

高雄客家婚禮 21對新人雨豆樹下百年好合

雪霸觀星趣、冬令營12月初陸續開放線上報名 有興趣參加報名動作要快

台畜肉品門市、現煮豬雜專賣店 屏東西市場開張

相關新聞

誇張！工人嬉鬧坐吊車綁模板「從4層樓垂降」 職安署將開罰廠商

網路流傳一段影片，工地中一名工人坐在吊車綁著模板上方，從約4層高垂降到地面，工人無任何防護，還用嬉鬧態度搖晃模板。該處是...

金門太武山智慧救援奪全國創新獎 救援時間快30分鐘

金門縣消防局近年積極推動智慧山域治理，在衛福部「114年健康城市與高齡友善城市獎」中以「太武山金安心－智慧救援·永續金...

澎湖紅羅垃圾場3年18火警 湖西全鄉怒陳情…陳光復三度道歉

澎湖紅羅垃圾掩埋場3年18次火警，燒出民眾怒火，湖西全鄉22村代表今天前往澎湖縣府陳情；縣長陳光復對受苦鄉親三度道歉，也...

金門醫療亮紅燈…後送頻繁、護理流失 議員促整體改革

金門縣議會定期會今天進行衛生局、地政局與業務報告，多位議員針對醫療後送頻率攀升、護理人力短缺及醫療專機安全等議題連番質詢...

高雄青年化身「點心志工」烘焙做公益 手作餅乾傳愛家扶中心

12月5日國際志工日將到，高市青年局提前舉辦點心志工幸福傳愛活動，來自不同背景年輕人圍著工作台，跟著飯店主廚學習備料、塑...

金門短期臨時工1天千元 多人搶270名額今抽籤完成「這天」揭曉成果

金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午在金城縣立體育館登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。