武洛專刊繪本出版 呈現屏東多元族群共生共榮歷程

屏東縣政府推動客家文化保存，出版武洛地區族群遷徙主題歷史專刊及繪本，今天在里港鄉載興國小發表；書本不僅存留地方記憶，也呈現多元族群共生共榮歷程。

屏東縣政府推動客家文化保存，出版「站在右堆的最前面－武洛之歌」專刊及「莊仔會行路－行過上武洛同下武洛」繪本，呈現客家人、平埔族、福佬族群及日本產業移民等在武洛歷經文化交疊轉折與族群融合故事，今天在里港鄉載興國小發表。

載興國小校長李秉穆接受媒體聯訪表示，希望學童從繪本製作過程中，了解客家古老習俗文化及武洛發展變遷史，並藉此推廣愛鄉愛土精神，促進多元文化推廣，並讓孩子溯源，也傳承右堆文化。

7名載興國小學童在學校指導下，經過1整年作畫、修正才完成繪本。曾在六年級時參與製作的學生徐子佑現為國一生，特地返回母校參加新書發表會。徐子佑說，他不是客家人，在參與計畫前沒看過客家敬字亭，覺得相當有特色，也留下深刻印象；製作繪本除了讓他更認識六堆文化外，看見成品也很有成就感。

屏東縣政府客家事務處表示，武洛社區是里港鄉內唯一客家聚落，人口僅400餘人，居民大多務農，雖然被周邊閩南聚落包圍，但武洛客家語言文化並沒有消失，聚落長者仍以客語交談，老宅也保留六堆傳統建築特徵；縣府透過文史爬梳與口述整理，讓武洛歷史重新發光，也讓聚落文化價值，重新被認識。

客務處說明，「站在右堆的最前面－武洛之歌」以細膩視角記錄武洛地區歷史變遷、文化交融與庶民生活，呈現多元族群在此共生共榮過程；「莊仔會行路－行過上武洛同下武洛」則以客語書寫並搭配圖像敘事，生動重現武洛聚落遷移歷程與生活樣貌，使讀者彷彿走入時光隧道，看見這片土地的人們如何在歷史中安身立命、延續脈絡。

客務處提及，縣府自2022年推動客底（具客家血統但已不會說客語卻能說流利閩南語的特定族群）文化，希望保存地方歷史記憶，更期望喚起民眾對客家文化根源理解與認同，進而推動族群主流化，建立多元族群認同觀念。