高雄青年化身「點心志工」烘焙做公益 手作餅乾傳愛家扶中心

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
青年志工團細心擺放餅乾麵糰，透過實作將愛心化作點心。圖／青年局提供
青年志工團細心擺放餅乾麵糰，透過實作將愛心化作點心。圖／青年局提供

12月5日國際志工日將到，高市青年局提前舉辦點心志工幸福傳愛活動，來自不同背景年輕人圍著工作台，跟著飯店主廚學習備料、塑形、調整溫度，將透過烘焙課引導青年從興趣出發、走進公益現場，為弱勢家庭送上145包親手製作餅乾。

青年局長林楷軒指出，點心志工是一種結合生活技能與公益實踐的新型志工模式，相較於傳統志工服務，多數青年更容易因為興趣而跨出第一步，他觀察，國際上已有許多以烘焙、飲食作為社會支持案例，以點心傳遞溫暖，同時讓志工在愉悅氛圍中理解公益不只是付出，而是創造影響。

林楷軒認為，烘焙融入公益，不只是讓青年更容易跨出參與第一步，也讓行善不再僅是付出，更是一種能與日常生活連結的體驗。

這次烘焙課力邀寒軒國際大飯店西點主廚親自指導備料、塑形、烘烤技巧，青年志工分工協作，在餅乾中加入個人創意，這次完成145包小點心，由青年局及志工親送至南區家扶中心，由食物銀行轉交扶助家庭。

家扶中心表示，這類有溫度的物資尤其能讓受助者感受到被支持，有別於一般物資分送，手作背後的時間與心意，讓弱勢家庭感受到更直接的關懷。

青年局強調，點心志工只是起點，近年推動全民一起當志工，希望透過更貼近生活的形式，讓青年看見公益不只是一時的付出，而是城市韌性的一部分，接下來青年志工團將延伸到跨文化交流、公共活動支援、社區陪伴等領域，吸引更多16至35歲青年參與。

寒軒飯店西點主廚向青年志工團解說製作流程。圖／青年局提供
寒軒飯店西點主廚向青年志工團解說製作流程。圖／青年局提供
青年志工團手作愛心餅乾贈予南區家扶中心轉送受助家庭。圖／青年局提供
青年志工團手作愛心餅乾贈予南區家扶中心轉送受助家庭。圖／青年局提供
青年局長林楷軒（二排左二）與青年志工團製作手作餅乾，將溫暖送到社會角落。圖／青年局提供
青年局長林楷軒（二排左二）與青年志工團製作手作餅乾，將溫暖送到社會角落。圖／青年局提供
製作餅乾前，寒軒飯店西點主廚向青年志工團示範製作流程。圖／青年局提供
製作餅乾前，寒軒飯店西點主廚向青年志工團示範製作流程。圖／青年局提供

青年 公益 家扶中心 烘焙

相關新聞

誇張！工人嬉鬧坐吊車綁模板「從4層樓垂降」 職安署將開罰廠商

網路流傳一段影片，工地中一名工人坐在吊車綁著模板上方，從約4層高垂降到地面，工人無任何防護，還用嬉鬧態度搖晃模板。該處是...

高雄青年化身「點心志工」烘焙做公益 手作餅乾傳愛家扶中心

12月5日國際志工日將到，高市青年局提前舉辦點心志工幸福傳愛活動，來自不同背景年輕人圍著工作台，跟著飯店主廚學習備料、塑...

金門短期臨時工1天千元 多人搶270名額今抽籤完成「這天」揭曉成果

金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午在金城縣立體育館登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸...

打臉賴瑞隆的大巨蛋政見？陳其邁：擔心生蛋太多變蛋塔

高雄巨蛋容納1.5萬人、世運主場館容納5萬人，立委賴瑞隆爭取民進黨2026市長提名，主張在205兵工廠遷移後規畫大巨蛋，...

全面禁廚餘養豬 屏東縣黑豬協會訴求設共同蒸煮中心

非洲豬瘟中央應變中心昨召開會議，宣布2027年起永久禁用廚餘養豬。農業部今與養豬產業座談。屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方...

高雄楠梓行人過馬路遭貨車撞死 議員陳麗珍質疑斑馬線設計不當

高雄市楠梓區土庫二路與創新路口日前發生死亡車禍，行人遭左轉貨車撞倒後傷重不治。議員陳麗珍今日質詢指出，這個路口斑馬線設計...

