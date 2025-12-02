高雄青年化身「點心志工」烘焙做公益 手作餅乾傳愛家扶中心

12月5日國際志工日將到，高市青年局提前舉辦點心志工幸福傳愛活動，來自不同背景年輕人圍著工作台，跟著飯店主廚學習備料、塑形、調整溫度，將透過烘焙課引導青年從興趣出發、走進公益現場，為弱勢家庭送上145包親手製作餅乾。

青年局長林楷軒指出，點心志工是一種結合生活技能與公益實踐的新型志工模式，相較於傳統志工服務，多數青年更容易因為興趣而跨出第一步，他觀察，國際上已有許多以烘焙、飲食作為社會支持案例，以點心傳遞溫暖，同時讓志工在愉悅氛圍中理解公益不只是付出，而是創造影響。

林楷軒認為，烘焙融入公益，不只是讓青年更容易跨出參與第一步，也讓行善不再僅是付出，更是一種能與日常生活連結的體驗。

這次烘焙課力邀寒軒國際大飯店西點主廚親自指導備料、塑形、烘烤技巧，青年志工分工協作，在餅乾中加入個人創意，這次完成145包小點心，由青年局及志工親送至南區家扶中心，由食物銀行轉交扶助家庭。

家扶中心表示，這類有溫度的物資尤其能讓受助者感受到被支持，有別於一般物資分送，手作背後的時間與心意，讓弱勢家庭感受到更直接的關懷。