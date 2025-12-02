聽新聞
金門短期臨時工1天千元 多人搶270名額今抽籤完成「這天」揭曉成果
金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午在金城縣立體育館登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸引眾多民眾到場排隊抽籤，整個抽籤過程公開、透明，還全程錄影，抽籤結果是「幾家歡樂、幾家愁」，有抽中的人相當開心，沒抽中者則眉頭深鎖。縣府社會處表示，錄取者預計115年1月2日報到上工。
今天的「短期臨時工」抽籤，由縣府社會處副處長王智育在人事處及政風處代表陪同下主持該抽籤作業，出席會場的還有勞工科工作人員，今年共有489人參與報名抽籤，未到者由主辦單位代抽，為求抽籤的公正性，金門縣政府都全程錄影。
副處長王智育在開場致詞時表示，縣府團隊關注鄉親就業問題，依據公法救助精神提供270名按日計酬短期臨時工工作機會，1天給薪1千元，目的在協助鄉親解決短期就業問題，此外為提供更多工作機會及職類選擇，配合短期臨時工抽籤活動，金門縣銀髮人才服務據點攜手金門就業中心於體育館內共同舉辦統一超商徵才活動，提供未中簽且有興趣投入服務業的求職者掌握先機，當場可直接爭取面試機會。對於昨日抽籤未能錄取的民眾，縣府也可以依個人意願協助轉介至金門就業中心，由其來幫忙媒合適當職缺。
抽籤作業上午9時起展開，直至全數抽籤完畢，因多數報名者未親自到場，因此由縣府工作人員代理抽籤並由政風或人事人員在場共同見證。社會處勞工行政科說明，這489位報名者，其中報名畜試所一般身分者及自來水廠特定身分者，因報名人數未超過或等於原定錄取人數，故免抽籤逕為登記錄取；其餘機關的名額，則是在昨日採取公開抽籤，錄取者名單將統一在12月5日公告於金門縣政府網站及金門日報。
