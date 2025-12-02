快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

聽新聞
0:00 / 0:00

金門短期臨時工1天千元 多人搶270名額今抽籤完成「這天」揭曉成果

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸引眾多民眾到場排隊抽籤，整個抽籤過程公開、透明，還全程錄影。圖／民眾提供
金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸引眾多民眾到場排隊抽籤，整個抽籤過程公開、透明，還全程錄影。圖／民眾提供

金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午在金城縣立體育館登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸引眾多民眾到場排隊抽籤，整個抽籤過程公開、透明，還全程錄影，抽籤結果是「幾家歡樂、幾家愁」，有抽中的人相當開心，沒抽中者則眉頭深鎖。縣府社會處表示，錄取者預計115年1月2日報到上工。

今天的「短期臨時工」抽籤，由縣府社會處副處長王智育在人事處及政風處代表陪同下主持該抽籤作業，出席會場的還有勞工科工作人員，今年共有489人參與報名抽籤，未到者由主辦單位代抽，為求抽籤的公正性，金門縣政府都全程錄影。

副處長王智育在開場致詞時表示，縣府團隊關注鄉親就業問題，依據公法救助精神提供270名按日計酬短期臨時工工作機會，1天給薪1千元，目的在協助鄉親解決短期就業問題，此外為提供更多工作機會及職類選擇，配合短期臨時工抽籤活動，金門縣銀髮人才服務據點攜手金門就業中心於體育館內共同舉辦統一超商徵才活動，提供未中簽且有興趣投入服務業的求職者掌握先機，當場可直接爭取面試機會。對於昨日抽籤未能錄取的民眾，縣府也可以依個人意願協助轉介至金門就業中心，由其來幫忙媒合適當職缺。

抽籤作業上午9時起展開，直至全數抽籤完畢，因多數報名者未親自到場，因此由縣府工作人員代理抽籤並由政風或人事人員在場共同見證。社會處勞工行政科說明，這489位報名者，其中報名畜試所一般身分者及自來水廠特定身分者，因報名人數未超過或等於原定錄取人數，故免抽籤逕為登記錄取；其餘機關的名額，則是在昨日採取公開抽籤，錄取者名單將統一在12月5日公告於金門縣政府網站及金門日報

金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸引眾多民眾到場排隊抽籤，整個抽籤過程公開、透明，還全程錄影。圖／民眾提供
金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸引眾多民眾到場排隊抽籤，整個抽籤過程公開、透明，還全程錄影。圖／民眾提供

金門 名額 服務業

延伸閱讀

全聯鯛魚排藥檢超標 金門售出96包民眾可退貨

金門議員質詢蔣公銅像處置 縣府：兼顧歷史脈絡

朱宥勳寫金門馬祖世代認同掙扎 盼成理解契機

暌違30年金門汶浦黃氏宗親再辦晉匾 13位博士齊聚創紀錄

相關新聞

誇張！工人嬉鬧坐吊車綁模板「從4層樓垂降」 職安署將開罰廠商

網路流傳一段影片，工地中一名工人坐在吊車綁著模板上方，從約4層高垂降到地面，工人無任何防護，還用嬉鬧態度搖晃模板。該處是...

高雄青年化身「點心志工」烘焙做公益 手作餅乾傳愛家扶中心

12月5日國際志工日將到，高市青年局提前舉辦點心志工幸福傳愛活動，來自不同背景年輕人圍著工作台，跟著飯店主廚學習備料、塑...

金門短期臨時工1天千元 多人搶270名額今抽籤完成「這天」揭曉成果

金門縣政府「115年短期臨時工」抽籤今天上午在金城縣立體育館登場，將從報名的489人中抽出270個按日計酬名額，一早就吸...

打臉賴瑞隆的大巨蛋政見？陳其邁：擔心生蛋太多變蛋塔

高雄巨蛋容納1.5萬人、世運主場館容納5萬人，立委賴瑞隆爭取民進黨2026市長提名，主張在205兵工廠遷移後規畫大巨蛋，...

全面禁廚餘養豬 屏東縣黑豬協會訴求設共同蒸煮中心

非洲豬瘟中央應變中心昨召開會議，宣布2027年起永久禁用廚餘養豬。農業部今與養豬產業座談。屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方...

高雄楠梓行人過馬路遭貨車撞死 議員陳麗珍質疑斑馬線設計不當

高雄市楠梓區土庫二路與創新路口日前發生死亡車禍，行人遭左轉貨車撞倒後傷重不治。議員陳麗珍今日質詢指出，這個路口斑馬線設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。