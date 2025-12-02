誇張！工人嬉鬧坐吊車綁模板「從4層樓垂降」 職安署將開罰廠商

網路流傳一段影片，工地中一名工人坐在吊車綁著模板上方，從約4層高垂降到地面，工人無任何防護，還用嬉鬧態度搖晃模板。該處是屏東縣政府負責的屏東熱帶農業特色產業園區興建工程的汙水處理廠。勞動部南區職訓局今派人到場，將依違反職安法開罰承攬廠商。

影片引發關注後，勞動部職業安全衛生署南區中心調查，影片地點是屏東縣長治鄉屏東熱帶農業特色產業園區，興建的汙水處理廠工程，今上午派人到場稽查，吊車已不在現場，影片拍攝時間是在11月27日。

屏東縣府農業處今下午也到案場，農業處表示，吊車模板上嬉戲的工人，廠商已將該工人調離工區，這樣的行為相當不可取，會加強工地督導與管理，也會針對廠商扣款，也請承攬廠商要加強相關教育訓練。

職安署南區中心今上午到場調查，該案有三個事業單位要負責，環保工程公司、板模公司與吊車工程行，三個單位都會開罰。第一包、第二包是業者要負責承攬管理責任，依違反職安法第26、27條可開罰3萬到15萬元。吊車不得搭載人員，吊車的設備違規使用，依職安法第6條第1項的違規，可開罰3萬到30萬元。