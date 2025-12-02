打臉賴瑞隆的大巨蛋政見？陳其邁：擔心生蛋太多變蛋塔

高雄巨蛋容納1.5萬人、世運主場館容納5萬人，立委賴瑞隆爭取民進黨2026市長提名，主張在205兵工廠遷移後規畫大巨蛋，議員簡煥宗今日在議會也追問高雄興建大巨蛋的可能性。市長陳其邁表示，生蛋容易養蛋難、生蛋太多會變蛋塔，依據高雄現有財政，民間願投資才能考量。

議員簡煥宗總質詢針對高雄是否有需要規劃大巨蛋詢問市長陳其邁看法。簡煥宗說，高雄演唱會已經有很好基礎，有人主張北部有大巨蛋、南部也需要，否則極端氣候下運動賽事常受影響，有了大巨蛋，也會有更多空間讓國際明星來高雄演出，帶動經濟發展。

市長陳其邁回應，生蛋容易養蛋難，目前台北、台中、新北等縣市有相關規畵，建設與維護經費龐大，也很擔心「生蛋生那麼多，後來大家都變成蛋塔」；政府政策及民間企業意願非常重要，以高雄現有財政狀況，不太可能用公務預算興建，一定是民間投資，這部分需要再做考量。

陳其邁說，以南部來說，可能是球類型的運動賽事或其他用途的綜合使用較為可行，且地點要在捷運站旁邊，以利人潮大量疏散，市區空間有限，巨蛋相關規畵，他已經請副市長林欽榮納入捷運興建開發計畫總體考量。