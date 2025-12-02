快訊

全面禁廚餘養豬 屏東縣黑豬協會訴求設共同蒸煮中心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
黑豬。圖／報系資料照
黑豬。圖／報系資料照

非洲豬瘟中央應變中心昨召開會議，宣布2027年起永久禁用廚餘養豬。農業部今與養豬產業座談。屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源說，會中有建議要畜禽下腳料讓黑豬繼續使用、設置共同蒸煮中心。

方志源說，座談會開了3小時，大家針對政策討論。方志源說，會中建議農業部，畜禽下腳料一定要讓黑豬農繼續使用，這部分跟廚餘是不相關，極力向中央表達，並要求設置共同蒸煮中心，「高溫蒸煮過後比任何都安全」。

方志源說，他們在會中有特別提及畜禽下腳料一定要讓黑豬農繼續使用，這部分跟廚餘是不相關。農業部稱會再回去研議。

農業部說要豬農用飼料轉型，方志源說，「但是黑豬品種不一，且黑豬成長慢，吃飼料成本根本划不來」。

方志源說，落日條款一年後全面禁止廚餘，「全面禁止的話，養黑豬的也可能就被去除了！」黑豬改吃飼料後，影響肉質，沒有經濟價值了誰還要養。

設置蒸煮中心部分，廚餘養豬農無奈嘆，明年要選舉了，沒有一個縣市會想要承擔，黑豬產業又是弱勢，「只能犧牲黑豬了」。

養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統安裝與補助部分，屏東縣有98場廚餘養豬，現階段環保局收到約20家豬農提出申請。方志源提到，若今年底12月31日前沒有提出申請的話，將會逕自取消廚餘再利用的場證。

