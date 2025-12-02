快訊

高雄楠梓行人過馬路遭貨車撞死 議員陳麗珍質疑斑馬線設計不當

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市楠梓區的土庫路與創新路的T字路口日前發生AI死亡車禍，議員陳麗珍認為斑馬線的設計需要改善。圖／陳麗珍服務處提供
高雄市楠梓區土庫二路與創新路口日前發生死亡車禍，行人遭左轉貨車撞倒後傷重不治。議員陳麗珍今日質詢指出，這個路口斑線設計可能影響車輛左轉視線，行穿線應該退縮。交通局回應，明天將辦會勘，已研擬初步改善方案。

議員陳麗珍今日在議會總質詢指出，楠梓區土庫路與創新路的T字路口發生AI死亡車禍，一輛從土庫二路走至創新路的左轉貨車撞到斑馬線行人，行人不幸去世，很少看見斑馬線這麼靠近路口，車輛一左轉可能來不及看見過馬路行人。

陳麗珍說，左轉車的速度都很快，若斑馬線再往左退縮或設置行人時相專用道，或許可避免憾事發生。

交通局長張淑娟表示，行穿線退縮至跟人行道斜坡道對齊，已列入改善方案，另外也會規畫左轉車道及標線庇護島，此外，此處已經是行人早開時相路口，路口斜交長度38公尺，若要設置行人專用時相至少要有40秒行人穿越時間，目前這個路口90秒，給行人40秒之後車行幾乎沒時間，還要進一步研議。

高雄市楠梓區的土庫路與創新路的T字路口日前發生AI死亡車禍，議員陳麗珍認為斑馬線設計必須改善。圖／取自高市議會官網
