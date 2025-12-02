聽新聞
屏東東港將迎建鎮80周年 鎮公所鵬管處12月合推系列活動
屏東縣東港鎮即將建鎮80周年，大鵬灣國家風景區管理處與東港鎮公所合作推出「東港80逗陣來玩」活動，整個12月每周有活動，包含運動、文化、音樂、市集、線上互動抽獎及無人機與煙火表演，邀請大家一起來感受東港特色魅力。
今年系列活動以「周周不同亮點」為主軸，每周都有不同活動。12月6、7日大鵬灣 LAVA 鐵人三項單車上國道賽事；13日「卡丁車創意服裝比賽」是全台首度讓卡丁車正式上路的活動，結合創意與速度感，為整體活動增添亮眼焦點。
東港王船文化館非東港地區民眾，12月持身分證於文化館現場報名，可免費兌換入場券，限量500名，報名成功前200名可獲得東港80周年祈福御守和明信片。另外在「東港80」活動粉專上還有線上抽盲盒公仔活動。
鵬管處表示，東港80周年系列活動是一場融合文化、信仰、音樂與美食的多元盛會，相關訊息可上「2025 青洲灣暖冬派對」活動官網，或「東港80」活動官網查詢。
