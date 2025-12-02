高雄人製造最多垃圾 白喬茵：隨水費徵收處理費比隨袋徵收貴1倍

高雄每天人均垃圾產量1.65公斤、六都第一，垃圾隨袋徵收制度超商試辦多年未擴及全市。高市議員白喬茵指出，隨水費增收費用比隨袋徵收的北市多出1倍，超商試辦隨袋徵收是虛晃一招，多剝一層皮。市長陳其邁表示，他支持擴大試辦，可研議在整個行政區試辦。

高雄年初南區資源回收廠大火，1900噸垃圾暫置大寮掩埋場變成「垃圾山」，至今未清運，花4個月時間才去化完。

白喬茵調查發現，六都單日人均垃圾量依序為高雄1.65公斤、台中1.63公斤、桃園1.54公斤、台南1.53公斤、新北1.27公斤、台北1.09公斤。台北垃圾隨袋徵收人均費用203元、高雄隨水費徵收人均費用則為418元。

議員白喬茵利用議會總質詢考驗市長陳其邁垃圾回收分類能力，藉此凸顯垃圾分類重要性。她也表示，近日燕巢、田寮陸續爆發垃圾山問題， 4座垃圾焚化爐均超過設計年限20年，垃圾處理能力瀕臨極限。

白喬茵說，垃圾要從源頭控管，然而高雄垃圾處理費隨水費徵收，不僅比隨袋徵收的北市多1倍，人均垃圾量還高達1.6公斤，六都最多。2023年前金區24間超商試辦隨袋徵收，2025年擴大至12區超商試辦，全選在超商麻煩店員、虛晃一招，無法讓一般市民落實垃圾減量。

市長陳其邁表示，基層里長或民眾都已經習慣隨水費徵收，他認為可以擴大試辦範圍，可研議在行政區擴大試辦，從超商試辦再擴大範圍至整個行政區。