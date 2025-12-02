快訊

跨越9千公里的連結 畢嘉士推出屏東可可與馬拉威好茶 公益禮盒

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
畢嘉士基因會與屏東在地創生團隊合作打造「好巧」、「是檸」鐵盒餅乾公益禮盒，從土地出發，為地方創生與國際公益注入行動的力量。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基因會與屏東在地創生團隊合作打造「好巧」、「是檸」鐵盒餅乾公益禮盒，從土地出發，為地方創生與國際公益注入行動的力量。圖／畢嘉士基金會提供

一年接近尾聲，畢嘉士基金會攜手好屏青年協會，用屏東可可與馬拉威好茶，推出跨越9千公里的公益春節禮盒，展現地方創生能量，也支持馬拉威學童教育，讓美味禮讚與國際援助同時傳遞。

畢嘉士基金會指出，春節送禮推出「好巧鐵盒餅乾」禮盒組，巧妙地讓屏東可可與非洲馬拉威的茶葉及咖啡跨國相遇。禮盒盈餘全數投入基金會在馬拉威社區發展工作，包括弱勢孩童就學與乾淨用水等計畫。每一次購買，代表支持屏東青年小農耕耘，也讓溫暖心意化作實際行動，跨越9千公里串起台灣與非洲的善意。

畢嘉士基金會執行長周文珍說，許多屏東青年毅然返鄉投入可可產業，從耕作到巧克力研發，展現對土地的深厚情感。基金會與「好屏青年協會」合作探訪屏東可可，透過這次合作，將小農的努力與故事帶入公益禮盒，讓更多人看見屏東在地力量。

屏東可可小農夥伴們「Tree to Bar」（從產地到餐桌） 的嚴謹製程，將屏東的陽光與土地風味濃縮在每一片巧克力之中。每份可可產品背後都有返鄉、耕耘、堅持、創新與土地的故事。

畢嘉士基金會指出，除主打「好巧禮盒」同時推出五款兼具美味與公益價值春節禮盒，以馬拉威咖啡與茶，搭配台東紅藜穀物棒、紅藜紅烏龍腰果、波波諾諾手工餅乾、屏東檸檬鐵盒餅乾等在地食材，呈現多層次風味。

即起至12月31日止，預購畢嘉士公益禮盒享有任選兩件95折及滿額免運優惠。企業或機關團體如有大宗採購需求，可另洽專案服務。預購連結：https://bit.ly/4oijtdq；洽詢專線：02-8786-9661。

畢嘉士基金會2026春節「好巧鐵盒餅乾」公益禮盒，可愛的鐵盒可重複使用，讓禮盒也能成為居家生活中的美麗擺設。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會2026春節「好巧鐵盒餅乾」公益禮盒，可愛的鐵盒可重複使用，讓禮盒也能成為居家生活中的美麗擺設。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出的「好巧」、「是檸」鐵盒餅乾公益禮盒，分別以以屏東可可、檸檬為主題，融合馬拉威小農咖啡與茶，將兩片土地故事放進一盒禮物裡，化作看得見、嘗得到、也能參與的行動。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出的「好巧」、「是檸」鐵盒餅乾公益禮盒，分別以以屏東可可、檸檬為主題，融合馬拉威小農咖啡與茶，將兩片土地故事放進一盒禮物裡，化作看得見、嘗得到、也能參與的行動。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出2026春節「好巧鐵盒餅乾」公益禮盒，可愛療癒的造型餅乾，使用屏東可可、馬拉威紅茶、洛神蜜桃白茶，融合奶油的甜香滋味，不只是好吃，更是送給土地的一份支持。圖／畢嘉士基金會提供
畢嘉士基金會推出2026春節「好巧鐵盒餅乾」公益禮盒，可愛療癒的造型餅乾，使用屏東可可、馬拉威紅茶、洛神蜜桃白茶，融合奶油的甜香滋味，不只是好吃，更是送給土地的一份支持。圖／畢嘉士基金會提供

馬拉威 屏東 禮盒

