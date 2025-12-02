影／屏東青農姐妹大武山下種黃色、球型等櫛瓜 採果樂報名秒殺

屏東縣高樹鄉8年級青農姐妹劉文茵、劉懿緯除種洋香外，今年嘗試露天種櫛瓜，除常見綠色長條型品種，她們選種市面較少見黃色、球型的特殊櫛瓜品種，也開放採果樂，假日場報名幾乎秒殺，還有住台南親子參加，讓孩子認識櫛瓜生長情形。

姐妹倆規畫櫛瓜「採果樂」，網路上受到熱烈回響，假日場幾乎報名秒殺。櫛瓜採果樂的田區就在路旁，映照著大武山下，充滿田園樂趣。

劉文茵說，櫛瓜屬於冬天品種，溫度約在25到28度，屏東天氣現慢慢轉涼，剛好是適合種植時節，從10月到隔年3月都可以採收，雨季已過，戶外種植也很通風，「櫛瓜也需要一點微風吹，比較乾燥不會生病」。

姐妹種植的櫛瓜，選擇造型特殊，除常見綠色長條，劉文茵說，櫛瓜又稱夏南瓜，田區有種植「金亮」黃色櫛瓜、球型「綠球」與白色的「白球」，與常見綠色的「輝青」與台南二號，都是與農友公司購買的種苗栽種。

劉文茵說，櫛瓜種植面積約2分半，較難種的是黃色的金亮，容易受天氣影響，綠色轉色成黃色時，若溫度不對，就不易轉色，有時田區會出現黃色與綠色相間金亮櫛瓜，轉色不完全，不影響口感。

「黃色又很像黏蠅板的顏色！」劉文茵說，黃色金亮櫛瓜生長到後期，因為很顯眼，容易引發鼠害、鳥害，長大後會有果實蠅與蜜蜂來叮。

妹妹劉懿緯說，她在網路社群分享採果樂訊息，假日場名額幾乎秒殺，因田區不大，會控管報名人數。

特別從台南來參加的親子檔楊媽媽帶著兒子來採櫛瓜，楊媽媽開心的說，小孩和她都很喜歡吃櫛瓜，帶孩子來看櫛瓜長什麼樣子。

黃色、球型的櫛瓜，大家在田間採收宛若尋寶，帶給大家驚喜；8年級青農姐妹劉文茵、劉懿緯說，櫛瓜栽種約30到40天，10月下旬種植的已在11月底採收告一段落，除了開放採果樂，也有開放客人訂購自取，接續會再種植第二批櫛瓜。