志工第一線守護澎湖家庭幸福 陳光復盼更多人投入

中央社／ 澎湖縣1日電

澎湖縣陳光復今晚在績優志工表揚大會中表示，志工長年站在第一線、用行動守護澎湖家庭的幸福，期盼更多民眾投入志願服務行列，讓關懷走進每一個社區、每一個家庭。

澎湖家庭教育中心「績優志工表揚大會」，今晚在馬公龍星餐廳舉行，陳光復表揚洪美援等10名績優志工與頒發聘書，肯定每位夥伴付出與努力，協助民眾在面對家庭、婚姻、親職、教養及兩性關係等問題時，能獲得關懷、陪伴與引導，走出低潮、重建信心。

陳光復指出，家庭是社會根基，志工就是陪伴家庭的「天使」與「守護者」，當家庭成員遇到衝突、壓力或迷惘時，縣府結合專業人員及志工力量，提供諮詢、輔導、親職教育課程及情緒支持等服務，協助民眾走出困境，重建正向關係；感謝所有志工長年站在第一線，用行動守護澎湖家庭的幸福，也期盼更多民眾投入志願服務行列，讓關懷能走進每一個社區、每一個家庭。

澎湖家庭教育中心志工服務項目，包括「家庭教育諮詢專線」及「家庭教育推廣活動」，由受過專業知能培訓的家庭教育志工提供縣民遇有家庭、婚姻、親職、教養、兩性關係等方面的挫折或困擾時，給予支持諮詢。

兩性關係 澎湖縣 陳光復

