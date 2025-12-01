金門議員質詢蔣公銅像處置 縣府：兼顧歷史脈絡

快訊

中央社／ 金門1日電

金門縣議員許玉昭今天質詢蔣中正銅像處置議題。金門縣民政處表示，因戰地政務背景下，金門與威權象徵有特殊連結，處理過程更重視地方情感、歷史教育與空間再利用平衡。

國民黨籍議員許玉昭今天在議會定期會表示，近年中央推行轉型正義，包括在各機關、縣市、校園等拆除蔣公銅像，並要求地方政府回報執行進度，而金門早期經歷戰役並實施戰地政務，現在仍有許多反共標語、銅像等，「我們要尊重歷史。」

根據金門縣府提供資料，金門列管威權象徵案件計10案，其中學校5案、公園3案、圓環2案，範圍涉及威權象徵類型為兩蔣塑像及命名空間。

民政處於定期會後透過新聞稿說明，金門扮演50餘年戰地角色，經歷「古寧頭大戰」、「大二膽戰役」、「九三砲戰」、「八二三砲戰」等，期間前總統蔣中正巡視及慰問金門30次，前總統蔣經國巡視及慰問123次、停留352天，透過信心喊話不僅穩定軍心，更讓居民安心。縣民因歷經戰地政務歷史與生活文化，對戰地文化情感認同相較台灣本島有所不同。

民政處指出，金門至今未完成處置理由，是因金門特殊歷史背景與地理位置，戰地政務時期歷史與生活文化有其保存價值。民眾對威權塑像並無不適，其人物塑像已成地標，倘移除將影響金門地區特殊歷史景觀風貌，進而喪失金門地區特有觀光資源。

民政處表示，金門縣採取暫以現地留存或維持原狀作法，不僅讓後代及遊客了解金門戰地歷史軌跡脈絡，更能記得戰爭給予傷痛，進而感受和平可貴。歷史記憶保存與轉型是整個社會共同課題，金門將秉持務實態度，尊重多元觀點，以更成熟方式面對戰地歷史資產，讓文化傳承、地方發展與民主價值能在金門並行。

