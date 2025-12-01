快訊

高雄20年、25層以上超高大樓59棟 市府專案稽查首日突檢五星級飯店

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市消防局及工務局今選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作。記者張議晨／攝影
高雄市消防局及工務局今選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作。記者張議晨／攝影

香港宏福苑大樓火警造成146人死亡，高雄市20年、25層以上超高層大樓有59棟，高雄市消防局、工務局今起展開一個月專案稽查，今首日選定五星級漢來大飯店，測試水系統、偵煙警報、排煙等系統，作動正常，後續將持續查核其他高層建物

20年、25層以上超高層大樓主要集中開發較早的新興、苓雅、前金區一帶，宏福苑大樓火警發生後，消防局、工務局規畫專案稽查，今下午3時許，動員10多人前往漢來大飯店，鎖定房間防焰標章、偵煙警報及消防水系統有無正常作動。

今下午測試一切正常，排煙系統風力符合法規，偵煙系統及警報器正常作動，符合消防法規等標準。

消防局救災救護第一大隊副大隊長彭百景表示，稽查為期一個月，目前法規採合格申報，如果稽查發現違規、故障，營業場所會立即舉發，開罰2至30萬元罰鍰，非營業場所則限期改善。

彭百景說，台灣法規16層以上建物就屬高層建築，須裝置整棟灑水系統，15樓以下則為11至15樓須裝設灑水系統，若為營業場所，則有更嚴格得防火規範。

他舉例，以漢來大飯店來說，每間房間依規定都屬獨立防火區劃，如強制安裝防火門、使用防焰地毯、防焰窗簾等，以限制火勢蔓延，即便發生火警，火勢也只會侷限特定區域；至於煙霧部分，則有排風系統作動，增加人員逃生時間。

消防局表示，專案稽查除全面檢查消防設備運作及警報系統功能外，也同步要求住戶應減少屋內雜物堆積，降低火載量，並保持陽台淨空，減少火災之風險。

高雄市消防局及工務局今選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作。記者張議晨／攝影
高雄市消防局及工務局今選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作。記者張議晨／攝影
高雄市消防局及工務局今選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作，該飯店窗簾選用防焰材質，避免火勢在房間內蔓延。記者張議晨／攝影
高雄市消防局及工務局今選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作，該飯店窗簾選用防焰材質，避免火勢在房間內蔓延。記者張議晨／攝影
高雄市消防局及工務局今選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作。記者張議晨／攝影
高雄市消防局及工務局今選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作。記者張議晨／攝影
高雄市消防局及工務局今選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作，該飯店窗簾選用防焰材質，避免火勢在房間內蔓延。記者張議晨／攝影
高雄市消防局及工務局今選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作，該飯店窗簾選用防焰材質，避免火勢在房間內蔓延。記者張議晨／攝影

