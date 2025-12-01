屏東長治百合永久屋周邊竟有7間畜牧場 飽受異味困擾環保局查來源

屏東縣長治百合園區永久屋部落族人近月餘飽受臭味紛擾，縣議員杜仁勇說，早上聞豬場、雞場味道，晚間還要聞汙水，還給族人乾淨空氣品質。環保局表示，已到周邊稽查，針對有臭味的養豬場、養雞場做異味官能測定。另外發現附近有非法棄置未發酵堆肥場，移請檢方偵辦中。

霧台鄉議員杜仁勇今議會質詢時關注長治百合園區永久屋的生活品質，近月餘來周邊飽受臭味困擾。杜仁勇說，居民早上聞的是肥料場、雞舍、鴨舍與豬舍排放的各種臭氣，晚間又是汙水的味道，居民住的很辛苦。

「乾淨的空氣品質！」杜仁勇說，近期百合園區周邊的堆肥場後方不斷傳來臭味，他每天在那邊發現下午3時之後就真的很臭，另外災害復健工程有包括長治百合園區的大水溝整治，也希望都能進快一併改善。

環保局長顏幸苑說，長治百合園區周邊附近500公尺內有5間養豬場，其中有4間是100頭以下，一間是3000多頭豬場，另外還有1間養雞場、1間養鵝場與1間肥料場。

環保局指出，接獲陳情後，派人在長治百合園區周邊畜牧場巡視，發現有一間3000多頭的養豬場，跟一間養雞場都有臭味，11月下旬已經到場做異味官能測定，樣品送到檢驗室檢驗，檢驗報告尚未出爐，若發現有超標會要求立即改善並依違反空汙法裁處。

另外，堆肥場部分，環保局長顏幸苑說，該堆肥場的空氣汙染防治設備都有做，這3年多來也都沒有接到民眾陳情案。經查發現，原來是屏東市一間堆肥場將還沒有發酵完成的肥料，載到該堆肥場後方約40公尺的農地上暫時放置，除了載到長治鄉外，也有載到麟洛鄉的某農地上，這兩處居民都有聞到臭味舉報。