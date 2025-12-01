快訊

高雄市議會為香港大火罹難者默哀 今起展開一個月專案稽查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會及市府官員為香港宏福苑大火罹難者致哀。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會及市府官員為香港宏福苑大火罹難者致哀。記者徐白櫻／攝影

香港宏福苑大火造成146人罹難，不少人失聯中，高雄城中城大火殷鑒不遠，議會今早為罹難者默哀1分鐘，藍綠議員都要求市府檢視高樓消防救災及工地防護網材質。高市府表示，中央修法前先發布行政指導命令，要求工地防護網優先使用防燃材料；12月1日至30日針對25樓以上老舊建築進行聯合稽查。

議員李雅慧今在議會總質詢指出，宏福苑大火是香港最嚴重的火災之一，發生時正進行外牆維修，竹製鷹架及窗戶發泡膠板都是易燃材料，前鎮區也曾發生燃放鞭炮不慎引發工地防護網燃燒，應規範防護網使用阻燃材質。

工務局長楊欽富表示，建築工地興建與修繕都要有防護及防止墜落網，鷹架都是鋼管沒有竹子，防護網須防塵與防墜，沒有特別規定防焰，會建請中央修法。

後續質詢的議員陸淑美要求市府官員起立，為香港罹難者默哀一分鐘。她表示，沒有人願意看見災難發生，香港大火爆發消防警鈴、大樓外觀修繕等問題，人命關天的事情怎可要等中央修法，難道要等不幸發生才檢討如何改善？

議員黃香菽表示，高雄經歷過城中城事件，應該比其他縣市更重視高樓救災，台灣已經沒使用竹架，但法令沒有明確規範防護網必須防燃，台北市已經要修改自治條例，高雄15層樓以上大樓愈來愈多，中央修法前應設法因應及強化高樓救災量能。

黃香菽說，民族社區、左營果貿等老舊大樓消防設施須重新檢視，另外牆拉皮或修補施工會比無人居住的工地更危險，有關雲梯車、消防員防護裝備、跨區資源整合、疏散動線、超高大樓消防演練，以及工地吸菸、喝酒等項工安稽查都需加強。

副市長林欽榮表示，國土署配合勞動部著手修訂相關規範，即使國家還沒規定，市府可以先發布行政指導命令，要求各建商及施工場域的防護網優先使用防燃材料。此外，12月1日至30日消防局與工務局進行25樓以上老舊房屋聯合稽查。

高市議員黃香菽認為，外牆拉皮或修補施工會比無人居住的工地更危險，要求市府檢視高樓層救災量能。圖／取自高雄市議會
高市議員黃香菽認為，外牆拉皮或修補施工會比無人居住的工地更危險，要求市府檢視高樓層救災量能。圖／取自高雄市議會
高市議員陸淑美不滿高市府工務局要等中央修法才來規範工程防護網質材，要求市府積極因應。圖／取自高雄市議會
高市議員陸淑美不滿高市府工務局要等中央修法才來規範工程防護網質材，要求市府積極因應。圖／取自高雄市議會
高市議員李雅慧在議會總質詢提出香港宏福苑大火悲劇，主張高雄工地防護網應使用阻燃材質。圖／取自高雄市議會
高市議員李雅慧在議會總質詢提出香港宏福苑大火悲劇，主張高雄工地防護網應使用阻燃材質。圖／取自高雄市議會

香港大火 議員 修法 材料 宏福苑 建築 鷹架

相關新聞

高雄市議會為香港大火罹難者默哀 今起展開一個月專案稽查

香港宏福苑大火造成146人罹難，不少人失聯中，高雄城中城大火殷鑒不遠，議會今早為罹難者默哀1分鐘，藍綠議員都要求市府檢視...

高雄前鎮媽祖港橋改建最後階段！下周晚間全面封橋施工

橫跨前鎮、鳳山區的媽祖港橋是當地重要通勤橋，2022年動工改建後，因工程位在施工的捷運黃線上方，市府為此多花費1年做地質...

守護嬰幼兒健康 屏東縣公共托育中心7家取得室內空氣品質標章

屏東縣政府提供安全、友善的育兒環境，環保局、社會處跨局處合作，推動縣內公共托育中心取得「室內空氣品質自主管理標章」，全縣...

金城老街換新貌 金門首件公辦都更動工

金門縣「金城鎮西南門里公所暨周界地區公辦都更案」歷經30年努力，全縣首件公辦都更案昨動工。基地約400坪，位於金城老街核...

楠梓園區首條新路 月底「半路」通車

台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，高市府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17線、新...

高市財源拮据 後勁溪建新橋再評估

台積電設廠高雄楠梓後，外來人口湧入高雄大學特區，人口突破2萬人，通勤民眾需跨越後勁溪至楠梓產業園區，但後勁溪僅4座橋梁連...

