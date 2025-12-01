高雄市議會為香港大火罹難者默哀 今起展開一個月專案稽查

香港宏福苑大火造成146人罹難，不少人失聯中，高雄城中城大火殷鑒不遠，議會今早為罹難者默哀1分鐘，藍綠議員都要求市府檢視高樓消防救災及工地防護網材質。高市府表示，中央修法前先發布行政指導命令，要求工地防護網優先使用防燃材料；12月1日至30日針對25樓以上老舊建築進行聯合稽查。

議員李雅慧今在議會總質詢指出，宏福苑大火是香港最嚴重的火災之一，發生時正進行外牆維修，竹製鷹架及窗戶發泡膠板都是易燃材料，前鎮區也曾發生燃放鞭炮不慎引發工地防護網燃燒，應規範防護網使用阻燃材質。

工務局長楊欽富表示，建築工地興建與修繕都要有防護及防止墜落網，鷹架都是鋼管沒有竹子，防護網須防塵與防墜，沒有特別規定防焰，會建請中央修法。

後續質詢的議員陸淑美要求市府官員起立，為香港罹難者默哀一分鐘。她表示，沒有人願意看見災難發生，香港大火爆發消防警鈴、大樓外觀修繕等問題，人命關天的事情怎可要等中央修法，難道要等不幸發生才檢討如何改善？

議員黃香菽表示，高雄經歷過城中城事件，應該比其他縣市更重視高樓救災，台灣已經沒使用竹架，但法令沒有明確規範防護網必須防燃，台北市已經要修改自治條例，高雄15層樓以上大樓愈來愈多，中央修法前應設法因應及強化高樓救災量能。

黃香菽說，民族社區、左營果貿等老舊大樓消防設施須重新檢視，另外牆拉皮或修補施工會比無人居住的工地更危險，有關雲梯車、消防員防護裝備、跨區資源整合、疏散動線、超高大樓消防演練，以及工地吸菸、喝酒等項工安稽查都需加強。