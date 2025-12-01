快訊

Google Maps留一星評論怕被肉搜？新功能「匿名留言」 簡單2步驟設定

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

2025「AAA」頒獎典禮將登場 高市府續推商圈夜市券

中央社／ 高雄1日電

韓國娛樂圈重要頒獎典禮Asia Artist Awards（簡稱AAA）將於6日在高雄國家體育場舉辦，7日還有「ACON音樂節」。為歡迎遠道而來的歌迷，市府持續推出商圈夜市優惠券，供歌迷憑門票兌換使用。

AAA為韓國演藝圈盛事，今年是10週年，6日舉行頒獎典禮、7日舉行「ACON音樂節」，集結韓國藝人朴寶劍、IU等卡司，並由女團i-dle台灣成員舒華擔任主持人。

高雄市經發局今天新聞稿表示，為歡迎遠道而來的歌迷，市府持續推出面額新台幣50元的商圈夜市優惠券，歌迷憑演唱會門票到高雄捷運左營、巨蛋、美麗島、三多商圈及高雄車站等5處捷運站兌換，並前往高雄商圈夜市及合作店家使用。

經發局長廖泰翔表示，2025年演唱會經濟在高雄發酵到最後1個月，市府延續兌換「商圈夜市優惠券」，讓歌迷能夠吃遍在地美食小吃，包含早午餐、咖啡廳、火鍋、燒肉、餐酒館等店家，一起用音樂與美食，為今年寫下美好結尾。

經發局表示，若持有先前的蘇打綠、孫燕姿、Energy、BLACKPINK、郭富城、TWICE及伍佰等演唱會門票，但尚未換取商圈夜市優惠券，也可順道前往兌換。此外，商圈夜市優惠券使用期限至明年2月28日，提醒歌迷把握時間使用。

夜市 音樂 高雄市

延伸閱讀

濱崎步上海演唱會遭取消 陳其邁：歡迎來高雄

搞怪美少女當眾掀裙子！新學校領袖演唱會「變身小籠包」

驚險完成大陸演出！w-inds.順利來台「歌迷祭驚喜大禮

濱崎步上海演唱會被取消！「獨自登台」錄製演出給交代 無觀眾空蕩畫面流出

相關新聞

屏東長治百合永久屋周邊竟有7間畜牧場 飽受異味困擾環保局查來源

屏東縣長治百合園區永久屋部落族人近月餘飽受臭味紛擾，縣議員杜仁勇說，早上聞豬場、雞場味道，晚間還要聞汙水，還給族人乾淨空...

高雄市議會為香港大火罹難者默哀 今起展開一個月專案稽查

香港宏福苑大火造成146人罹難，不少人失聯中，高雄城中城大火殷鑒不遠，議會今早為罹難者默哀1分鐘，藍綠議員都要求市府檢視...

高雄前鎮媽祖港橋改建最後階段！下周晚間全面封橋施工

橫跨前鎮、鳳山區的媽祖港橋是當地重要通勤橋，2022年動工改建後，因工程位在施工的捷運黃線上方，市府為此多花費1年做地質...

守護嬰幼兒健康 屏東縣公共托育中心7家取得室內空氣品質標章

屏東縣政府提供安全、友善的育兒環境，環保局、社會處跨局處合作，推動縣內公共托育中心取得「室內空氣品質自主管理標章」，全縣...

金城老街換新貌 金門首件公辦都更動工

金門縣「金城鎮西南門里公所暨周界地區公辦都更案」歷經30年努力，全縣首件公辦都更案昨動工。基地約400坪，位於金城老街核...

楠梓園區首條新路 月底「半路」通車

台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，高市府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17線、新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。