從新聞戰到筆墨江湖 前媒體人陳俊合彩墨畫見自在奔放

前媒體人陳俊合在今年結束公職生涯後重拾畫筆，12月7日起將在高雄市立文化中心雅軒舉辦「墨雲玄雅—陳俊合書畫展」，展現水墨與色彩相映成趣的藝術魅力。

陳俊合曾任職於民生報，是高雄首位報導體壇盛事的專業記者，之後轉進高雄市運動發展局服務，閒暇之餘仍沉浸於書畫創作，參加延墨書會、澄清湖畔雅集與高雄市中國書畫學會，當過會長、理事長。

生於眷村小康家庭的他表禦，國小時恰逢台灣進入三級棒球狂飆時期，眷村旁虎風棒球場是他孩提逐夢的場所，但父親擔心瘋棒球會影響課業，督促他每天寫書法，住台北的伯父寒、暑假也常帶他到畫廊、博物館參觀，讓他在書畫藝術領獲得啟蒙。

國中進入國畫社，臨習「芥子園畫譜」的山水與四君子。後續獲李秦元、張文榮、金哲夫、廖燦誠、洪敬雲等師長指導素描與水彩技法，日益精進。高一代表參加高雄市寫生隊。

1977至1980年間旅居台北期間，他向廖燦誠、杜忠誥、王財貴等名師學藝，深入理解書藝的筆法與精神。退伍後再向李春祈老師學習水墨，並師承陳福蔭學習篆書，1993年起利用晨昏勤奮研習書法，至今累積261本手稿。50歲前專注於傳統水墨與寫生表現；之後受趙占鰲、洪根深、陳文龍等老師鼓勵，轉向融合抽象與現代語彙的創作實驗。以水墨為基礎，結合書法線條與色彩元素，運用潑、灑、拓、印、染技法嘗試創新，獨具個人風格。

現任高雄市立空中大學兼任助理教授黃志煌樂見陳俊合在公職生涯「功成身退」之後，能展示累積多年的創作成果，樸拙老練、自在無礙的隸書，還有灑脫浪漫的彩墨作品，在在體現藝術天賦與才學。