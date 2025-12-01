快訊

桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

濱崎步上海演唱會遭取消 陳其邁：歡迎來高雄

中央社／ 高雄1日電

日本歌手濱崎步原定在上海舉行的演唱會被取消後，仍在無觀眾情況下完成演出。高雄市長陳其邁今天表示，中方粗暴方式非常不可取，他個人很喜歡濱崎步，歡迎她來高雄。

中日關係緊張，中方最近不斷取消日本藝人的活動，引發爭議。對此，陳其邁上午在市議會接受媒體聯訪時表示，演唱會、藝術文化不應該受到政治干預；中方用這種粗暴的方式，是非常不可取的。

對於濱崎步事件，陳其邁說，他個人很喜歡濱崎步，濱崎步很有自己的風格，在台灣也有非常多的歌迷，演唱會應該要有自由的氣氛，才會蓬勃發展。

陳其邁說，很多國際知名歌手和團體都到高雄演出，他也歡迎濱崎步到高雄，但要看濱崎步的時間是不是能配合，「我個人非常喜歡她，一定非常歡迎她來」。

談到演唱會經濟，陳其邁說，高雄正在轉型關鍵期，包括產業轉型及城市轉型，最重要是如何讓高雄經濟活絡，包括高科技產業投資等；而演唱會經濟帶動觀光產業，讓服務業有更好收入，對城市發展很重要。

此外，陳其邁還被問到與民進黨高雄市長初選有關議題，他強調，幾名參選人都非常優秀和努力，彼此的競爭也是君子之爭，初選結果就交由市民決定。

根據市府觀光局統計，今年截至11月底，國內外知名藝人在高雄舉辦逾103場演唱會，吸引近136萬人次，已創造逾新台幣44億元觀光產值。顯示演唱會經濟成功帶動城市觀光、人流與產業經濟。

濱崎步原定在上海舉行的演唱會取消後，她在無觀眾的情況下，從頭到尾演出一次歌單。她11月30日晚間在Instagram發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」。

演唱會 陳其邁 濱崎步

延伸閱讀

蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來

濱崎步上海演出突被取消 仍上台錄獨唱獻粉絲

零觀眾也要給交代！濱崎步上海演唱會「對空氣演出」獨自登台 粉絲心碎哭爆：平成歌姬的氣度

高雄果嶺公園養護成本高 陳其邁：規劃租用認養

相關新聞

高雄前鎮媽祖港橋改建最後階段！下周晚間全面封橋施工

橫跨前鎮、鳳山區的媽祖港橋是當地重要通勤橋，2022年動工改建後，因工程位在施工的捷運黃線上方，市府為此多花費1年做地質...

守護嬰幼兒健康 屏東縣公共托育中心7家取得室內空氣品質標章

屏東縣政府提供安全、友善的育兒環境，環保局、社會處跨局處合作，推動縣內公共托育中心取得「室內空氣品質自主管理標章」，全縣...

金城老街換新貌 金門首件公辦都更動工

金門縣「金城鎮西南門里公所暨周界地區公辦都更案」歷經30年努力，全縣首件公辦都更案昨動工。基地約400坪，位於金城老街核...

楠梓園區首條新路 月底「半路」通車

台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，高市府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17線、新...

高市財源拮据 後勁溪建新橋再評估

台積電設廠高雄楠梓後，外來人口湧入高雄大學特區，人口突破2萬人，通勤民眾需跨越後勁溪至楠梓產業園區，但後勁溪僅4座橋梁連...

暌違30年金門汶浦黃氏宗親再辦晉匾 13位博士齊聚創紀錄

金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，暌違近30年再度恢復古禮，13位在政界、司法、軍旅與學術界表現優異的族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。