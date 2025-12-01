高雄前鎮媽祖港橋改建最後階段！下周晚間全面封橋施工
橫跨前鎮、鳳山區的媽祖港橋是當地重要通勤橋，2022年動工改建後，因工程位在施工的捷運黃線上方，市府為此多花費1年做地質改良作業，工期過長引發當地抱怨，今年7月率下游側先開放通車後，上游側地質改良、鋼梁吊裝和橋面版陸續完成，整體進度超過9成，僅剩伸縮縫、人行道等最後工序，預計今年底全線完工通車，下周將啟動4天夜間封橋作業。
媽祖港橋為鳳山通往前鎮、小港交通要道，3年前改建後，配合強化捷運黃線隧道潛盾施工安全，改建經費再投入1億元改良地質，啟動媽祖港橋路段下方橋墩地質改良作業，使上下游側橋梁改建工期共多拉長1年。目前改建工程進入最後階段，橋面將於12月9日至12日晚間9時至隔日凌晨6時，進行橋面AC鋪設及標線繪設作業，期間將全面封橋。
高雄市前鎮區平等里長施長欽表示，媽祖港橋對草衙、五甲地區民眾通勤很重要，工程導致每日上下班尖峰時間車流堵塞，且因捷運黃線因素導致完工延期，也從未告知地方；市議員李順進表示，原本市府規畫以海邦橋作為替代道路，但實際分流量不到2成，多數亞灣、前鎮漁港、機場的通勤民眾仍仰賴原橋，盼市府依照承諾能年底完工通行。
高市工務局表示，目前媽祖港橋改建整體進度91.97%，超前5.3%，下游側橋面今年7月提前開放通車，上游側鋼梁吊裝與橋面混凝土澆置則已完成，正進行伸縮縫、人行道、護欄、路燈與標線等最後工序，預計12月底全線開放通行。
工務局表示，媽祖港橋改建後的鋼構梁型橋梁全長59公尺、橋寬增至25公尺，往前鎮將供3車道、往鳳山2車道和人行道，能大幅提升通行效率與安全性，施工期間在周邊6處路口安排11名警力、6名義交協助交通疏導，並以 CCTV、車流偵測器與動態號誌調整即時控管，確保市民的通勤影響降到最低。
