守護嬰幼兒健康 屏東縣公共托育中心7家取得室內空氣品質標章

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府環保局、社會處跨局處合作，推動縣內公共托育中心取得「室內空氣品質自主管理標章」，全縣10家公共托育中心，已有7家取得標章，輔導今年度新設立3家可在明年初取得標章。圖／屏東縣政府環保局提供
屏東縣政府提供安全、友善的育兒環境，環保局、社會處跨局處合作，推動縣內公共托育中心取得「室內空氣品質自主管理標章」，全縣10 家公共托育中心，已有7家取得標章，輔導今年度新設立3家可在明年初取得標章。

環保局表示，嬰幼兒對空氣汙染物的敏感度較成人高，室內空氣品質良窳會直接影響其呼吸健康與成長發展。為強化公共托育中心空氣品質管理，規畫專案輔導計畫，團隊隊深入各公共托育中心辦理室內空氣品質現場檢測、風險評估及改善建議，輔導內容包含通風設施檢視、二氧化碳（CO₂）、懸浮微粒（PM2.5、PM10）、甲醛及揮發性有機物（VOCs）等指標即時量測，並依據檢測結果提出設備配置、通風調整及清潔維護等具體改善策略，協助各公共托育中心建立長期運作室內空氣品質管理機制。

屏東縣10家公共托育中心，有7家已取得室內空氣品質自主管理標章，包括屏東、鹽埔、忠孝、萬丹、內埔、潮州及恆春。其餘今年度新成立的3家公共托育中心，包括瑞光、華山及里港，由專業團隊輔導，預計2026年初可成檢測驗證並取得標章，確保嬰幼兒皆能在健康、安全的室內環境中快樂成長。

環保局表示，「室內空氣品質自主管理標章」推行不僅著重於現場環境改善，更著眼於強化托育機構日常管理知識，提升育兒服務環境品質，讓每處公共托育中心都能成為孩子安心探索、家長放心托付的溫暖據點。

