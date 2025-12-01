高市財源拮据 後勁溪建新橋再評估

台積電設廠高雄楠梓後，外來人口湧入高雄大學特區，人口突破2萬人，通勤民眾需跨越後勁溪至楠梓產業園區，但後勁溪僅4座橋梁連接，以益群橋交通量最龐大，當地中山高中、翠屏國中小師生長期跨河通學，民眾在後勁溪左、右兩岸運動、賞景也嘆不方便，民代要求在益群橋至德惠橋間建新橋。

高市府交通局表示，益群路車流主要往來高雄大學特區至國道一號楠梓交流道的穿越車流，未來新台17線通車後，高大特區民眾可就近前往市區、移轉益群路車流。短期內在益群路設偏心車道分流直行轉彎車流、減少回堵。益群橋塞車情況，將優先採交通管理手段，以限時、限重通行。

高市府新工處回應，2022年曾召開地方說明會，後續向中央提報「全國水環境改善計畫」和「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，均未符合補助範圍，目前建議設新橋位置在非都市計畫道路，沒有適合中央申請的計畫，考量市府財源拮据，會持續評估，若有需要會納都市計畫通檢，變更為道路用地後，再爭取經費。

高雄大學特區市民橫跨後勁溪通勤，僅靠興中橋、右昌大橋、益群橋和德惠橋，市議員白喬茵說，後勁溪連結東岸藍田里和西岸仁昌里、翠屏里的橋梁包含益群橋、右昌大橋、興中橋，藍田里住戶多透過益群橋往返楠梓產業園區，但益群路車道僅2道，無法負荷，建議在益群路與德惠路間新建橋梁。

市議員陳善慧認為，後勁溪在益群橋與德惠橋間距約1.8公里，距離過遠且益群橋車流量大，他多年來推動2橋間新建景觀便橋，地方都同意，工務局在3年前曾辦說明會稱要爭取經費，但不了了之。

市議員陳玫娟認為，翠屏國中校舍不足，學生跨橋至翠屏國中小上課，師生在益群路因塞車趕課，家長憂孩童走益群橋的安危，建議應在楠梓區援中路與德富街間跨越後勁溪新建景觀橋。

水利局今年花430萬元施作後勁溪景觀綠美化工程，將右昌大橋至興中橋間河岸綠美化，翻轉過去堤岸雜亂。陳玫娟認為，目前需要的是一座人本、自行車、機車的跨河橋梁，串聯河岸與周邊援中港濕地、高雄大學、都會公園等景點。