楠梓園區首條新路 月底「半路」通車

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
台積電進駐楠梓園區帶來大量交通需求，政府投入231億元改善園區聯外交通，最早動工的園區南路，12月底提前「半路」通車。記者宋原彰／攝影
台積電進駐楠梓園區帶來大量交通需求，政府投入231億元改善園區聯外交通，最早動工的園區南路，12月底提前「半路」通車。記者宋原彰／攝影

台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，高市府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17線、新增國道一號園區匝道聯絡道，闢建園區南路、園區北路、園區東路等，其中最早2023年動工園區南路，12月底提前開放「半路」通車，是楠梓園區第1條通車的新路。

高市府協助中油公司代辦園區南路開闢工程，拓寬翠華路、高楠公路1003巷拓寬和開闢高雄市濱海聯外道路南段（新台17線)；市府與國科會南科管理局、高公局合作，將在2028年完成新增國道一號園區匝道聯絡道，總計園區聯外交通建設投入近231.25億元。

翠華路全段拓寬、高楠公路1003巷拓寬工程預計12月底完成，新台17線南段第一期預計明年10月完工通車；園區南路在2023年最早施工，工務局斥資6.44億元打造路寬40公尺，西起世運大道、左楠路口（捷運R17世運站），向東延伸870公尺進入楠梓園區內，緊鄰台積電高雄廠南側，東側端點與還沒開闢的園區東路串接。

新工處表示，園區南路是台積電高雄廠量產初期最重要聯外要道，配合台積電交通車動線規畫，園區南路今年12月底先通「半路」，完成道路北側20公尺讓車輛通行，南側另一半道路按原訂期程，能舒緩後昌路、左楠路大量車輛進出交通壓力，減少重型機具通過後昌路。

議員黃文志說，園區南路東側還無法接到民族路，初期仍以台積電員工車輛為主，但畢竟是銜接世運大道、左楠路的全新道路，園區南路半通車後，對周邊道路車流影響，都須審慎觀察。

