金城老街換新貌 金門首件公辦都更動工

金門縣「金城鎮西南門里公所暨周界地區公辦都更案」歷經30年努力，全縣首件公辦都更案昨動工。基地約400坪，位於金城老街核心，昔日曾是戰地政務時期人潮聚集地段，建物老化影響市容及公共安全。整合後規畫為地上14層住商混合大樓，有商場、商辦、住宅與里辦公室。有居民說，路過很怕被磁磚雨砸中，期待都更後新面貌。

金門縣長陳福海、前縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允及國土署官員，昨共同見證。陳福海說，該案是金門第一件公辦都更案，不只是建築工程，更是城鎮發展的重要里程碑，要感謝楊鎮浯及團隊在2019年的整合努力，及所有地主支持與配合，助老街區迎向新生。

在附近經營雜貨店的許姓女子說，西南門里公所原址過去曾是金城車站與點券部所在地，周邊商家、冰果室林立，車站1973年遷走後，人潮散去，老街逐漸沒落。如今終於動工，對商圈是一大鼓舞，希望能為地方注入活力，重現往日風華。