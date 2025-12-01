聽新聞
0:00 / 0:00

金城老街換新貌 金門首件公辦都更動工

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣首件公辦都更案昨動工，金門縣長陳福海（右）與前縣長楊鎮浯（左）先後到場，互動頗受矚目。記者蔡家蓁／攝影
金門縣首件公辦都更案昨動工，金門縣長陳福海（右）與前縣長楊鎮浯（左）先後到場，互動頗受矚目。記者蔡家蓁／攝影

金門縣「金城鎮西南門里公所暨周界地區公辦都更案」歷經30年努力，全縣首件公辦都更案昨動工。基地約400坪，位於金城老街核心，昔日曾是戰地政務時期人潮聚集地段，建物老化影響市容及公共安全。整合後規畫為地上14層住商混合大樓，有商場、商辦、住宅與里辦公室。有居民說，路過很怕被磁磚雨砸中，期待都更後新面貌。

金門縣長陳福海、前縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允及國土署官員，昨共同見證。陳福海說，該案是金門第一件公辦都更案，不只是建築工程，更是城鎮發展的重要里程碑，要感謝楊鎮浯及團隊在2019年的整合努力，及所有地主支持與配合，助老街區迎向新生。

在附近經營雜貨店的許姓女子說，西南門里公所原址過去曾是金城車站與點券部所在地，周邊商家、冰果室林立，車站1973年遷走後，人潮散去，老街逐漸沒落。如今終於動工，對商圈是一大鼓舞，希望能為地方注入活力，重現往日風華。

延伸閱讀

朱宥勳寫金門馬祖世代認同掙扎 盼成理解契機

金門家扶愛心園遊會湧人潮 上千親子齊聚為弱勢兒少送暖

通橋中國廈門翔安機場？陳福海：金門人都支持

浯島城隍廟捐200萬添購化學消防車 金門化災戰力大躍進

相關新聞

暌違30年金門汶浦黃氏宗親再辦晉匾 13位博士齊聚創紀錄

金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，暌違近30年再度恢復古禮，13位在政界、司法、軍旅與學術界表現優異的族...

台積電讓高雄楠梓人口激增 後勁溪4座橋不敷使用民代呼籲應建新橋

台積電設廠高雄楠梓後，外來人口湧入高雄大學特區，該區人口突破2萬人，大量通勤民眾需跨越後勁溪至楠梓產業園區，但後勁溪目前...

金城老街換新貌 金門首件公辦都更動工

金門縣「金城鎮西南門里公所暨周界地區公辦都更案」歷經30年努力，全縣首件公辦都更案昨動工。基地約400坪，位於金城老街核...

楠梓園區首條新路 月底「半路」通車

台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，高市府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17線、新...

高市財源拮据 後勁溪建新橋再評估

台積電設廠高雄楠梓後，外來人口湧入高雄大學特區，人口突破2萬人，通勤民眾需跨越後勁溪至楠梓產業園區，但後勁溪僅4座橋梁連...

台積電進駐楠梓「園區內首條新路」將開放半通車 緩解交通壓力

因應台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，目前政府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。