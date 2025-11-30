暌違30年金門汶浦黃氏宗親再辦晉匾 13位博士齊聚創紀錄

金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，暌違近30年再度恢復古禮，13位在政界、司法、軍旅與學術界表現優異的族親獻匾，場面隆重熱鬧，這不僅是金門史上規模最大的家廟聯合晉匾，也是難得一見的宗族文化盛事，許多參與族人直呼「一生難忘」。

典禮由金門汶浦黃氏宗親基金會主辦，董事長黃奕焮表示，上一次晉匾是在民國85年，如今事隔近30年再度舉行，意義重大。此次共有20多名族人符合資格，經徵詢意願後有13人參與，每人捐出12萬元協辦典禮與制匾，節餘款全數捐回基金會。

黃奕焮指出，這13名晉匾族親橫跨政務、司法、軍旅與學界。其中，他的二伯黃章掘曾為中華民國僑務委員、雅加達金門互助基金會永久榮譽主席，現年98歲仍精神矍鑠；司法界則有台灣高等法院前院長黃水通；行政體系則由立法院13職等處長黃炳中代表。

軍旅界代表黃奕炳曾任國防部常務次長、陸軍中將副司令，同時擁有銘傳大學文學博士，被族親盛讚「文武雙全」。學術界人才更是輩出，博士逾9位，包括土木工程與企管雙博士黃書猛（已故，由家屬代表）；以及黃奕炳之女、哲學博士黃懿慈（已故，由母王素真代表）。

當中有2組「一門四傑」，以黃章掘家族為例，兩名兒子黃奕炳、黃奕民與孫女黃懿慈皆為博士；黃逸歆與黃獻平是姐弟檔博士；而黃慶輝、黃慶耀、黃慶餘三兄弟同獲博士學位，也是黃獻平之子，成為族中美談。

黃獻平受訪時表示，金門宗族文化深厚，透過晉匾儀式，不僅傳承傳統，更凝聚族親向心力，讓年輕世代看見家族重視教育與品德的精神。晉匾的核心意義在於「光耀門楣、垂範後昆」，不僅象徵個人成就，也強化家族的認同感。他說，能與姐姐及兒子們同時晉匾「非常感動」，這不只是一份榮耀，更是代代相傳的家族文化。

宗親基金會表示，晉匾不僅是對族中賢達的肯定，也是對祖德的追念，更寄寓對後代的勉勵。此次典禮依循古禮進行，鑼鼓齊鳴，向黃氏先祖上香及獻禮之後依輩分年紀順序獻匾。前縣長李炷烽、前縣長楊鎮浯、副縣長李文良、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋、縣府秘書長張瑞心等人也到場祝賀。