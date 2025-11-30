快訊

唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認這「飲料」連喝4年飆血糖

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

暌違30年金門汶浦黃氏宗親再辦晉匾 13位博士齊聚創紀錄

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，金門副縣長李文良（左五）到場為晉獻匾的博士黃奕炳（右四）、黃獻平（右三）等人祝賀。圖／汶浦黃氏宗親基金會提供
金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，金門副縣長李文良（左五）到場為晉獻匾的博士黃奕炳（右四）、黃獻平（右三）等人祝賀。圖／汶浦黃氏宗親基金會提供

金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，暌違近30年再度恢復古禮，13位在政界、司法、軍旅與學術界表現優異的族親獻匾，場面隆重熱鬧，這不僅是金門史上規模最大的家廟聯合晉匾，也是難得一見的宗族文化盛事，許多參與族人直呼「一生難忘」。

典禮由金門汶浦黃氏宗親基金會主辦，董事長黃奕焮表示，上一次晉匾是在民國85年，如今事隔近30年再度舉行，意義重大。此次共有20多名族人符合資格，經徵詢意願後有13人參與，每人捐出12萬元協辦典禮與制匾，節餘款全數捐回基金會。

黃奕焮指出，這13名晉匾族親橫跨政務、司法、軍旅與學界。其中，他的二伯黃章掘曾為中華民國僑務委員、雅加達金門互助基金會永久榮譽主席，現年98歲仍精神矍鑠；司法界則有台灣高等法院前院長黃水通；行政體系則由立法院13職等處長黃炳中代表。

軍旅界代表黃奕炳曾任國防部常務次長、陸軍中將副司令，同時擁有銘傳大學文學博士，被族親盛讚「文武雙全」。學術界人才更是輩出，博士逾9位，包括土木工程與企管雙博士黃書猛（已故，由家屬代表）；以及黃奕炳之女、哲學博士黃懿慈（已故，由母王素真代表）。

當中有2組「一門四傑」，以黃章掘家族為例，兩名兒子黃奕炳、黃奕民與孫女黃懿慈皆為博士；黃逸歆與黃獻平是姐弟檔博士；而黃慶輝、黃慶耀、黃慶餘三兄弟同獲博士學位，也是黃獻平之子，成為族中美談。

黃獻平受訪時表示，金門宗族文化深厚，透過晉匾儀式，不僅傳承傳統，更凝聚族親向心力，讓年輕世代看見家族重視教育與品德的精神。晉匾的核心意義在於「光耀門楣、垂範後昆」，不僅象徵個人成就，也強化家族的認同感。他說，能與姐姐及兒子們同時晉匾「非常感動」，這不只是一份榮耀，更是代代相傳的家族文化。

宗親基金會表示，晉匾不僅是對族中賢達的肯定，也是對祖德的追念，更寄寓對後代的勉勵。此次典禮依循古禮進行，鑼鼓齊鳴，向黃氏先祖上香及獻禮之後依輩分年紀順序獻匾。前縣長李炷烽、前縣長楊鎮浯、副縣長李文良、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋、縣府秘書長張瑞心等人也到場祝賀。

此次晉匾的黃氏族親有黃章掘、黃水通、黃奕炳、黃炳中、黃書猛、黃奕民、黃逸歆、黃獻平、黃懿慈、黃啟翰、黃慶輝、黃慶耀、黃慶餘。

金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，金馬澎聯盟理事長黃獻平（左二）這次與姐姐黃逸歆（左一）與3兒子一起參與晉匾。圖／民眾提供
金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，金馬澎聯盟理事長黃獻平（左二）這次與姐姐黃逸歆（左一）與3兒子一起參與晉匾。圖／民眾提供
金馬澎聯盟理事長黃獻平這次與姐姐、三個兒子，一家5位博士一起晉匾，傳為族中美談。圖／民眾提供
金馬澎聯盟理事長黃獻平這次與姐姐、三個兒子，一家5位博士一起晉匾，傳為族中美談。圖／民眾提供
軍旅界代表黃奕炳曾任國防部常務次長、陸軍中將副司令，同時擁有銘傳大學文學博士，被族親盛讚「文武雙全」這次也參與晉匾。圖／民眾提供
軍旅界代表黃奕炳曾任國防部常務次長、陸軍中將副司令，同時擁有銘傳大學文學博士，被族親盛讚「文武雙全」這次也參與晉匾。圖／民眾提供
金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，金門前縣長李炷烽（左二）夫婦也到場為多年好友黃奕炳（左三）祝賀。圖／民眾提供
金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，金門前縣長李炷烽（左二）夫婦也到場為多年好友黃奕炳（左三）祝賀。圖／民眾提供
金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，與會貴賓眾多，共同見證這場難得一見的宗族文化盛事。圖／汶浦黃氏宗親基金會提供提供
金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，與會貴賓眾多，共同見證這場難得一見的宗族文化盛事。圖／汶浦黃氏宗親基金會提供提供

金門 司法

延伸閱讀

金門家扶愛心園遊會湧人潮 上千親子齊聚為弱勢兒少送暖

金門失智婦走失4小時誤闖出海口陷泥濘 空拍機發現急救回

教部推多元本土教育 金門學生探坑道、做紅龜粿

金門創意粥大賽 「浯粥」一碗吃遍六鄉鎮奪金賞人氣王

相關新聞

5人舊好茶部落訪友誤食植物消防救援平安下山 但違反登山條例依法舉發

屏東縣消防局29日傍晚5時21分接獲報，郭姓男子等5人共4男1女到霧台鄉舊好茶部落訪友後，在溪邊煮泡麵時，將誤採大花曼陀...

暌違30年金門汶浦黃氏宗親再辦晉匾 13位博士齊聚創紀錄

金門汶浦黃氏家廟今日上午舉行宗族子弟聯合晉匾典禮，暌違近30年再度恢復古禮，13位在政界、司法、軍旅與學術界表現優異的族...

台積電進駐楠梓「園區內首條新路」將開放半通車 緩解交通壓力

因應台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，目前政府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17...

台積電讓高雄楠梓人口激增 後勁溪4座橋不敷使用民代呼籲應建新橋

台積電設廠高雄楠梓後，外來人口湧入高雄大學特區，該區人口突破2萬人，大量通勤民眾需跨越後勁溪至楠梓產業園區，但後勁溪目前...

金門家扶愛心園遊會湧人潮 上千親子齊聚為弱勢兒少送暖

金門家扶中心年度盛事「家的希望‧有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，今日上午在金馬聯合服務中心前廣場熱鬧登場，吸引上千名親子與...

「一棒接一棒」金門縣首件公辦都更開工 地方：盼人潮回來

由金門縣政府主導、歷經5任縣長接力推動的全縣首件公辦都市更新案「金城鎮西南門里里公所及周界地區公辦都更案」，今日上午正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。