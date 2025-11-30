快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

澎湖好食課體驗在地漁產料理 端出海島家味

中央社／ 澎湖縣30日電

澎湖區漁會推出「海島家味．澎湖好食課」活動，期盼讓更多人走進漁村文化，運用在地漁產做料理，拉近與民眾距離，吃出海洋故事。

澎湖區漁會「海島家味．澎湖好食課」自昨天起一連2天在漁會推廣教室辦理4場料理體驗活動，吸引許多對海鮮料理有興趣的民眾參與。

漁會總幹事顏德福表示，澎湖海域擁有得天獨厚的漁業資源，此次推出好食課活動，就是希望「讓大家因為會煮、敢煮，更願意買澎湖漁產」，親手來料理出一道道在地海鮮料理。活動不僅能讓民眾品嚐海鮮美味，也對漁民生計及漁業永續發展具有正向意義。

為期2天的活動以簡單技巧呈現海味鮮甜，課程中示範多道澎湖經典料理，包括「小管一夜干肉燥」、「鹹酥白帶魚清肉捲」、「紫菜炒冬粉」等特色菜，讓民眾體驗最道地的海島家味。

澎湖區漁會表示，未來將持續推出更多與在地漁產結合的教育與推廣活動，讓更多人走進漁村文化、吃出海洋故事。

澎湖 料理 海鮮

延伸閱讀

2026大選／前馬公市長捲土重來挑戰陳光復 再現三腳督？藍軍待整合

澎湖新住民新聲登場 展現異國多元文化特色

澎湖大行軍登場 逾千人徒步走過跨海大橋支持國軍

澎湖跨海大橋成長龍 民眾體驗逆風行軍

相關新聞

5人舊好茶部落訪友誤食植物消防救援平安下山 但違反登山條例依法舉發

屏東縣消防局29日傍晚5時21分接獲報，郭姓男子等5人共4男1女到霧台鄉舊好茶部落訪友後，在溪邊煮泡麵時，將誤採大花曼陀...

台積電進駐楠梓「園區內首條新路」將開放半通車 緩解交通壓力

因應台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，目前政府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17...

台積電讓高雄楠梓人口激增 後勁溪4座橋不敷使用民代呼籲應建新橋

台積電設廠高雄楠梓後，外來人口湧入高雄大學特區，該區人口突破2萬人，大量通勤民眾需跨越後勁溪至楠梓產業園區，但後勁溪目前...

金門家扶愛心園遊會湧人潮 上千親子齊聚為弱勢兒少送暖

金門家扶中心年度盛事「家的希望‧有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，今日上午在金馬聯合服務中心前廣場熱鬧登場，吸引上千名親子與...

「一棒接一棒」金門縣首件公辦都更開工 地方：盼人潮回來

由金門縣政府主導、歷經5任縣長接力推動的全縣首件公辦都市更新案「金城鎮西南門里里公所及周界地區公辦都更案」，今日上午正式...

高雄旗山、內門、田寮3區2日起停水53小時 8處臨時加水站設在這

台灣自來水公司六區處為配合「南化複線-南化至左鎮送水管」工程，因施工需停水，12月2日至4日當天內門區、旗山區、田寮區部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。