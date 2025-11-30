澎湖好食課體驗在地漁產料理 端出海島家味
澎湖區漁會推出「海島家味．澎湖好食課」活動，期盼讓更多人走進漁村文化，運用在地漁產做料理，拉近與民眾距離，吃出海洋故事。
澎湖區漁會「海島家味．澎湖好食課」自昨天起一連2天在漁會推廣教室辦理4場料理體驗活動，吸引許多對海鮮料理有興趣的民眾參與。
漁會總幹事顏德福表示，澎湖海域擁有得天獨厚的漁業資源，此次推出好食課活動，就是希望「讓大家因為會煮、敢煮，更願意買澎湖漁產」，親手來料理出一道道在地海鮮料理。活動不僅能讓民眾品嚐海鮮美味，也對漁民生計及漁業永續發展具有正向意義。
為期2天的活動以簡單技巧呈現海味鮮甜，課程中示範多道澎湖經典料理，包括「小管一夜干肉燥」、「鹹酥白帶魚清肉捲」、「紫菜炒冬粉」等特色菜，讓民眾體驗最道地的海島家味。
澎湖區漁會表示，未來將持續推出更多與在地漁產結合的教育與推廣活動，讓更多人走進漁村文化、吃出海洋故事。
