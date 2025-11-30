台積電進駐楠梓「園區內首條新路」將開放半通車 緩解交通壓力

因應台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，目前政府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17線、新增國道一號園區匝道聯絡道，並闢建園區南路、園區北路、園區東路等，其中最早於2023年率先動工的園區南路，將於12月底提前開放「半路」通車，是楠梓園區內第一條通車的新路。

楠梓產業園區由台積電進駐後帶來車潮及貨運需求，高市府協助中油公司代辦園區南路開闢工程，並拓寬翠華路拓寬、高楠公路1003巷拓寬和開闢高雄市濱海聯外道路南段（新台17線)；此外，市府與國科會南科管理局及高公局合作，將在2028年完成新增國道一號園區匝道聯絡道，總計園區聯外交通建設投入近231.25億元，

目前翠華路全段拓寬、高楠公路1003巷拓寬工程預計於12月底底完成，新台17線南段第一期預計明年10月完工通車；而園區南路在2023年最早施工，工務局斥資6.44億元打造路寬40公尺，西起世運大道、左楠路口（捷運R17世運站），向東延伸870公尺進入楠梓園區內，緊鄰台積電高雄廠南側，東側端點與還沒開闢的園區東路串接。

新工處表示，園區南路是台積電高雄廠量產初期最重要的聯外要道，配合台積電交通車動線規劃需求，園區南路將今年12月底先通「半路」，先完成道路北側20公尺讓車輛通行，南側另一半道路則按原訂期程施工，能舒緩目前後昌路、左楠路大量車輛進出的交通壓力，減少重型機具通過後昌路數量。