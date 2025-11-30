快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

台積電進駐楠梓「園區內首條新路」將開放半通車 緩解交通壓力

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，政府投入231億元改善園區聯外交通，其中園區南路將於12月底提前開放「半路」通車，是楠梓園區內第一條通車的新路。記者宋原彰／攝影
台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，政府投入231億元改善園區聯外交通，其中園區南路將於12月底提前開放「半路」通車，是楠梓園區內第一條通車的新路。記者宋原彰／攝影

因應台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，目前政府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17線、新增國道一號園區匝道聯絡道，並闢建園區南路、園區北路、園區東路等，其中最早於2023年率先動工的園區南路，將於12月底提前開放「半路」通車，是楠梓園區內第一條通車的新路。

楠梓產業園區由台積電進駐後帶來車潮及貨運需求，高市府協助中油公司代辦園區南路開闢工程，並拓寬翠華路拓寬、高楠公路1003巷拓寬和開闢高雄市濱海聯外道路南段（新台17線)；此外，市府與國科會南科管理局及高公局合作，將在2028年完成新增國道一號園區匝道聯絡道，總計園區聯外交通建設投入近231.25億元，

目前翠華路全段拓寬、高楠公路1003巷拓寬工程預計於12月底底完成，新台17線南段第一期預計明年10月完工通車；而園區南路在2023年最早施工，工務局斥資6.44億元打造路寬40公尺，西起世運大道、左楠路口（捷運R17世運站），向東延伸870公尺進入楠梓園區內，緊鄰台積電高雄廠南側，東側端點與還沒開闢的園區東路串接。

新工處表示，園區南路是台積電高雄廠量產初期最重要的聯外要道，配合台積電交通車動線規劃需求，園區南路將今年12月底先通「半路」，先完成道路北側20公尺讓車輛通行，南側另一半道路則按原訂期程施工，能舒緩目前後昌路、左楠路大量車輛進出的交通壓力，減少重型機具通過後昌路數量。

高市議員黃文志表示，園區南路東側還無法接到民族路，預估初期仍以台積電員工車輛為主，一般民車較不會運用，但畢竟是銜接世運大道、左楠路的全新道路，需審慎觀察對該路口車流的影響，也要持續觀察園區南路半通車後，對左楠路、翠華路車流的衝擊。

台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，政府投入231億元改善園區聯外交通，其中園區南路將於12月底提前開放「半路」通車，是楠梓園區內第一條通車的新路。記者宋原彰／攝影
台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，政府投入231億元改善園區聯外交通，其中園區南路將於12月底提前開放「半路」通車，是楠梓園區內第一條通車的新路。記者宋原彰／攝影

台積電 中油 國道

延伸閱讀

台積電讓高雄楠梓人口激增 後勁溪4座橋不敷使用民代呼籲應建新橋

台積電老臣投奔敵營！羅唯仁是工作狂8度延後退休 恐有免死金牌？

賴清德10天內二度南下雲林 劉建國爭取台積電進駐總統當場回應

股市居高思危 資金轉戰航空城新都心 專家：客運園區2字頭起 把握好時機

相關新聞

5人舊好茶部落訪友誤食植物消防救援平安下山 但違反登山條例依法舉發

屏東縣消防局29日傍晚5時21分接獲報，郭姓男子等5人共4男1女到霧台鄉舊好茶部落訪友後，在溪邊煮泡麵時，將誤採大花曼陀...

台積電進駐楠梓「園區內首條新路」將開放半通車 緩解交通壓力

因應台積電進駐楠梓園區後帶來大量交通需求，目前政府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，包括翠華路拓寬、闢建新台17...

台積電讓高雄楠梓人口激增 後勁溪4座橋不敷使用民代呼籲應建新橋

台積電設廠高雄楠梓後，外來人口湧入高雄大學特區，該區人口突破2萬人，大量通勤民眾需跨越後勁溪至楠梓產業園區，但後勁溪目前...

金門家扶愛心園遊會湧人潮 上千親子齊聚為弱勢兒少送暖

金門家扶中心年度盛事「家的希望‧有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，今日上午在金馬聯合服務中心前廣場熱鬧登場，吸引上千名親子與...

「一棒接一棒」金門縣首件公辦都更開工 地方：盼人潮回來

由金門縣政府主導、歷經5任縣長接力推動的全縣首件公辦都市更新案「金城鎮西南門里里公所及周界地區公辦都更案」，今日上午正式...

高雄旗山、內門、田寮3區2日起停水53小時 8處臨時加水站設在這

台灣自來水公司六區處為配合「南化複線-南化至左鎮送水管」工程，因施工需停水，12月2日至4日當天內門區、旗山區、田寮區部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。