台積電讓高雄楠梓人口激增 後勁溪4座橋不敷使用民代呼籲應建新橋

台積電設廠高雄楠梓後，外來人口湧入高雄大學特區，該區人口突破2萬人，大量通勤民眾需跨越後勁溪至楠梓產業園區，但後勁溪目前僅有4座橋樑，間距過遠，又以益群橋交通量最龐大、事故多，且當地中山高中、翠屏國中小師生長期跨河通學不便，民眾在後勁溪左、右兩岸間運動、賞景也嘆不方便，民代要求在益群橋至德惠橋間興建新橋。

高雄大學特定區在台積電設廠後，人口大幅增加，當地民眾橫跨後勁溪通勤，目前靠興中橋、右昌大橋、益群橋和德惠橋。市議員白喬茵表示，後勁溪連結東岸藍田里和西岸仁昌里、翠屏里的橋梁包含益群橋、右昌大橋、興中橋，藍田里住戶多透過益群橋往返楠梓產業園區，但益群路車道僅2道，無法負荷車量，建議在益群路與德惠路之間新闢橋樑。

市議員陳善慧表示，後勁溪在益群橋與德惠橋間距約1.8公里，距離過遠且益群橋車流量大，民眾要在後勁溪左、右兩岸間運動、賞景極不方便，另為考量翠屏國中小、中山高中學生通學安全，他多年來推動2橋間新建景觀便橋，2所學校校長和地方鄉親皆表達贊同，工務局雖在3年前舉辦說明會稱會爭取中央經費，但後續卻不了了之。

市議員陳玫娟見字，楠梓區援中路與德富街間應跨越後勁溪新建景觀橋樑，因為目前翠屏國中校舍不足，學生平時需跨橋至翠屏國中小上課，師生在益群路因塞車而趕課，家長也擔心孩童行走益群橋安危，該景觀橋僅供行人、機車通行，過去推估橋梁長約95公尺，寬約12公尺，含二側人行道各2公尺，工程費約1億元，

水利局今年斥資430萬元施作後勁溪景觀綠美化工程，將右昌大橋至興中橋間河岸做綠美化，包含新設河岸觀景平台、原石休憩座椅、整修坡面植栽，翻轉過去堤岸雜亂、堆置雜物的印象；但陳玫娟認為，目前尚需要一座人本、自行車、機車的跨河橋樑，串連兩岸已完成的生態廊道與親水設施，與周邊援中港濕地、高雄大學、都會公園等景點串連。

高市府新工處回應，2022年曾召開地方說明會，後續提送經濟部水利署「全國水環境改善計畫」和內政部國土署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，均未符合補助範圍，目前建議設置新橋位置非都市計畫道路，無適合中央申請計畫，考量市府財源拮侷，將持續評估，倘有需要會納入都市計畫通檢，變更為道路用地後，再爭取中央經費。