5人舊好茶部落訪友誤食植物消防救援平安下山 但違反登山條例依法舉發

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣消防局29日傍晚5時21分接獲報，郭姓男子等5人共4男1女到霧台鄉舊好茶部落訪友後，在溪邊煮泡麵時，將誤採大花曼陀羅，以為是假酸漿葉，放進泡麵烹煮，之後出現身體不適、幻覺等症狀，消防獲報連夜趕往，5人在搜救人員陪同下，今下午2時平安下山，但是消防局查出，5人違反屏東縣登山活動管理自治條例第6條的未辦理登山保險，將依法開舉發單，可開罰1萬到5萬元。

據了解，5人分別是2名郭男、2名陳男與賴女，從中北部到屏東縣霧台鄉舊好茶部落訪友，5人在11月28日從三地門鄉三德檢查哨入山。

屏東縣消防局29日下午5時12分獲報，出動人車趕往，舊好茶部落位在霧台鄉深山海拔950公尺到1050公尺間，路途遙遠，搜救人員今30日凌晨12時接觸到5人後，5人意識清醒，其中3人症狀較嚴重，補充水分後，天亮時症狀已緩解。

搜救人員今上午9時許陪同5人走下山，今下午2時許抵達霧台消防分隊，5人下山時已沒有身體不適，也不需就醫。由於舊好茶部落是屬於屏東縣登山活動管理自治條例規範的管制山域，現場也查出5人沒有登山綜合保險，依規定開舉發單，可開罰1萬到5萬元。

據了解，5人昨原本是要採假酸漿葉，但因假酸漿葉與大花曼陀羅長在一起，兩樣植物長的又很相似，誤採到大花曼陀羅，出現誤食情況。

屏東縣瑪家鄉衛生所主任江麗香也是家醫科醫師，她說，若是大花曼陀羅中毒，是否會有後遺症與攝食量、送醫速度和個人體質有關，多數輕中度個案經適當治療可完全恢復，若大量誤食會有死亡風險。

江麗香也提醒，避免催吐因容易嗆到，恐造成更大危害，要趕快緊急就醫，就醫時要帶植物一起去，以利判讀，也提醒民眾切勿自行採摘及食用來路不明植物。

屏東縣長榮百合國小都會帶學生回到舊好茶部落尋根，校長陳世聰說，大花曼陀羅和假酸漿葉的葉子外觀易混淆，假酸漿葉通常有細毛，而大花曼陀羅葉子則沒有明顯細毛，葉綠成鋸齒狀，大花曼陀羅的外型也與百合花相當相似。

霧台鄉舊好茶部落被列為國定古蹟，舊好茶部落保留130多棟石板屋，文資局有相關修繕計劃，今年原訂修兩棟，但因材料不好運送，今年開始改為就地取材，仍在搜集材料階段中，仍有少數族人仍住在山上。

