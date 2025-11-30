金門家扶愛心園遊會湧人潮 上千親子齊聚為弱勢兒少送暖

金門家扶中心年度盛事「家的希望‧有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，今日上午在金馬聯合服務中心前廣場熱鬧登場，吸引上千名親子與鄉親共襄盛舉，現場人潮不斷，民眾以實際行動支持弱勢兒少，用滿滿的溫暖陪伴孩子迎向更好的未來。

活動由碧山樂團揭開序幕，緊接著連續19年支持家扶的天震堂醒獅團以磅礡氣勢震撼全場。開幕聚焦儀式中，扶幼委員會主委楊肅謙與貴賓手持主題圖板，共同呼籲今年訴求──「放下手機、好好陪伴」。他說，家扶在金門深耕55年，看著許多孩子一路從成長到自立，今年特別以陀螺、尪仔標、口哨糖等復古元素打造園遊會，希望家長與孩子能在沒有3C干擾的時光裡，找回最單純的親子互動。

今年園遊會貴賓雲集，前縣長楊鎮浯、副縣長李文良、行政院金馬聯服中心執行長吳增允、金門縣議員洪成發、陳泱瑚、王國代及鄉鎮長等都到場力挺。副縣長李文良表示，一年一度的園遊會總能凝聚鄉親力量，也讓外界看見家扶中心長年在弱勢兒少服務上的投入，他感謝所有善心人士與單位的長期支持，讓超過2千名孩子得以在穩定環境中成長，期盼能持續公私合作攜手為金門打造更穩固的社福支持網絡。

扶幼主委楊肅謙表示，家扶在金門深耕超過55年，長期陪伴在地弱勢兒少成長，今年活動特別融入陀螺、尪仔標、口哨糖等復古元素，希望家長能放下3C產品，與孩子共享難得的親子時光，讓陪伴成為最溫暖的禮物；他也特別感謝洪成發議員購買2萬元園遊券，贈予家扶扶助家庭，讓孩子們能開心地參與園遊會、盡情享受美食與歡樂時光。

今年園遊會活動滿檔，表演內容包括醒獅、舞蹈、鼓吹樂及音樂演出，最令孩子們興奮的「細菌哥哥」謝仕俊也特地跨海到場公益演出，他不僅與小朋友熱情互動，更親手摺汽球送給孩子，歡笑聲不斷。現場還有家扶 WaWa、良金牧場阿良、金防部充氣玩偶等人氣角色現身與家庭合影，排隊人潮大排長龍。

園遊會設置數十個攤位，包括飲食、遊戲、手作、兒少保護宣導及多項政令宣導，讓親子在寓教於樂中度過充實上午；今年更推出愛心抽獎，感謝家扶扶幼委員會、圓頭農牧食品有限公司、救國團金門青年活動中心等單位提供豐富獎品，為活動增添驚喜。

此外，家扶中心也特別表揚多年默默付出的長期捐款人，包括助養超過35年的陳泰山家庭、協助長達30年的林清源及陳美霞等人。家扶主任洪依帆表示，這些長期善心人士是家扶堅實的後盾，讓孩子在困境中依然能看見希望。