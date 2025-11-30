「一棒接一棒」金門縣首件公辦都更開工 地方：盼人潮回來

由金門縣政府主導、歷經5任縣長接力推動的全縣首件公辦都市更新案「金城鎮西南門里里公所及周界地區公辦都更案」，今日上午正式動工，內政部國土管理署表示，此案歷經30年的整合與協商，突破複雜產權及多方意見，是金門第一件開工的公辦都更案，象徵老城區更新邁向關鍵里程碑，也展現中央、地方與民間三方共同努力的成果。

包括金門縣長陳福海、前縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、副縣長李文良、金城鎮長李誠智，以及國土管理署都市更新建設組科長謝志鴻與多位地方民意代表，共同見證金城市區這項歷史性進展。

都更基地位於金城老街核心，昔日曾是戰地政務時期人潮聚集的熱鬧地段，但多年來建築物老化、鋼筋外露與外牆剝落，影響市容之餘也增加公共安全風險。中央自101年起補助縣府進行三城地區先期規劃、都市計畫變更與都更計畫，希望透過示範案帶動整體老城活化。

更新基地面積約1294平方公尺，其中公有地占約57.7%。未來將興建地上14層、地下2層的住商混合大樓，規劃商場、商辦、住宅與里辦公室等空間，並取得綠建築、耐震標章，提升節能永續與防災韌性，也盼為金城帶來新的商業能量與人口回流。

此案於2015 年首次啟動，但真正取得進展是在2019年楊鎮浯縣長任內重新立案推動，縣府委託專業顧問進行整合，歷時1年半與地主達成共識，完成量體規畫與容積獎勵估算，作為後續權利變換基礎。

縣府2021年展開首次招商，因營建成本飆升和疫情影響無人投標，延至2022年才順利由金日新營造取得開發資格。董事長莊添發表示，團隊3年來不斷向地主與周遭住戶說明公辦都更精神，「希望以更好的生活品質，讓大家看見都更帶來的實質改變」，除了商辦外，未來5至14樓為住宅單元，打造更舒適的居住環境。

陳福海致詞時指出，「這是金門第一件公辦都更案，不只是建築工程，更是城鎮發展的重要里程碑。」他特別感謝楊鎮浯及團隊在2019年的整合努力，以及所有地主的支持與配合。「或許現在需要一些取捨，但未來一定會有更好的收穫。」他強調，老街區終於迎來新生，將讓金城以嶄新面貌重返活力。

附近店家許小姐回憶，西南門里公所原址過去曾是金城車站與點券部所在地，周邊商家、冰果室林立，人聲鼎沸；但車站1973年遷走後，人潮散去，老街逐漸沒落。現在終於看到動工，對商圈真的是一大鼓舞，希望新建物能帶回往日風華。