快訊

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄旗山、內門、田寮3區2日起停水53小時 8處臨時加水站設在這

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
台灣自來水公司六區處為配合「南化複線-南化至左鎮送水管」工程，因施工需停水，12月2日至4日當天內門區、旗山區、田寮區部分里停水，請用戶配合節約用水並預作儲水準備。圖／本報系資料照
台灣自來水公司六區處為配合「南化複線-南化至左鎮送水管」工程，因施工需停水，12月2日至4日當天內門區、旗山區、田寮區部分里停水，請用戶配合節約用水並預作儲水準備。圖／本報系資料照

台灣自來水公司六區處為配合「南化複線-南化至左鎮送水管」工程，因施工需停水，12月2日至4日當天內門區、旗山區、田寮區部分里停水，請用戶配合節約用水並預作儲水準備。

自來水公司南區工程處推動「南化複線-南化淨水場至左鎮送水管」工程，銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程，將於12月2日至4日旗山區、內門區、田寮區部分區域停水。

旗山區永和里（火路地區）、大林里（溝坪路部分）；內門區內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里，將於12月2日上午9時至12月4日上午6時停水。

內門區中埔里、內東里12月2日上午9時停水至12月4日上午10時；旗山區三協里（花旗社區），內門區瑞山里，田寮區鹿埔里、古亭里，將於12月2日上午9時至12月4日14時停水。

停水期間，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，水公司規劃8處臨時加水站，有花旗二路395巷口、花旗二路170巷16號前、內門南海紫竹寺、內門紫雲宮、內門紫竹寺、內門竹峯宮、溝坪興天宮、溝坪派出所。

水公司規畫8處加水站因應停水。取自水公司網站
水公司規畫8處加水站因應停水。取自水公司網站

內門 停水 埔里

延伸閱讀

8米深處修管遇連續坍方！淡水大停水復水延12小時

彰化12/3上午8時起停水23小時 近2萬戶受影響

大高雄預告下周日60萬戶停水 仁武、苓雅影響將最大

高雄仁武等區12月7日停水降壓10小時 影響60萬戶

相關新聞

高雄博愛路首創「保護型自行車道」違停嚴重 民代批亂象頻出

高雄市今年在城市中軸的博愛一路設置「保護型自行車道」，單獨的車道能保障車友、行人安全獲好評，但民眾卻發現不少亂象，包括車...

「一棒接一棒」金門縣首件公辦都更開工 地方：盼人潮回來

由金門縣政府主導、歷經5任縣長接力推動的全縣首件公辦都市更新案「金城鎮西南門里里公所及周界地區公辦都更案」，今日上午正式...

高雄旗山、內門、田寮3區2日起停水53小時 8處臨時加水站設在這

台灣自來水公司六區處為配合「南化複線-南化至左鎮送水管」工程，因施工需停水，12月2日至4日當天內門區、旗山區、田寮區部...

高雄打造南台灣最大耶誕慶典 26公尺耶誕樹在中央公園現身

新北「歡樂耶誕城」啟動，今年高雄中央公園「聖誕生活節」也盛大登場。高市經發局表示，26公尺耶誕樹已經點燈，11月28日起...

自行車違法闖入高雄「交通特色公園」頻釀碰撞 公園處準備開罰

高雄三民區聯興公園是座「交通主題特色公園」，原址為駕訓班場地，改建公元後設置交通練習場供幼童騎乘滑步車，沿途設置簡易加油...

2025屏東聖誕節「中華一條街市集」逛市集還能抽大獎

「2025屏東聖誕節」開幕周限定的中華一條街市集，今天30日還有一天，有超過70個攤位，特色美食、異國小吃及文創手作，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。