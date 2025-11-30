高雄旗山、內門、田寮3區2日起停水53小時 8處臨時加水站設在這

台灣自來水公司六區處為配合「南化複線-南化至左鎮送水管」工程，因施工需停水，12月2日至4日當天內門區、旗山區、田寮區部分里停水，請用戶配合節約用水並預作儲水準備。

自來水公司南區工程處推動「南化複線-南化淨水場至左鎮送水管」工程，銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程，將於12月2日至4日旗山區、內門區、田寮區部分區域停水。

旗山區永和里（火路地區）、大林里（溝坪路部分）；內門區內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里，將於12月2日上午9時至12月4日上午6時停水。

內門區中埔里、內東里12月2日上午9時停水至12月4日上午10時；旗山區三協里（花旗社區），內門區瑞山里，田寮區鹿埔里、古亭里，將於12月2日上午9時至12月4日14時停水。