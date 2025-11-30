快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市在博愛一路設置「保護型自行車道」，但發生轎車、貨車、公車違停亂象，民代要求增設阻隔設施。圖／市議員張博洋提供
高雄市在博愛一路設置「保護型自行車道」，但發生轎車、貨車、公車違停亂象，民代要求增設阻隔設施。圖／市議員張博洋提供

高雄市今年在城市中軸的博愛一路設置「保護型自行車道」，單獨的車道能保障車友、行人安全獲好評，但民眾卻發現不少亂象，包括車道緊鄰汽車格，開車門恐撞擊車友，且當地違停嚴重、缺乏取締，貨車、公車都直接停在自行車道上，議員則建議應設置實體分隔裝置如連續性路緣石、彈性防撞桿等，車道與停車格間應設置安全帶等，

高雄市三民區博愛一路在今年3月導入「保護型自行車道」設計，將快車道外側的「未定義空間」單獨設置一道自行車道，機車格、汽車格往路中移動，讓自行車與人行道能有效分流，也縮減博愛路快車道路幅，降低車速，當時完成同盟路至北平路段共160公尺，目前已增加從同盟路口到熱河一路口，兩側共850公尺。

市議員張博洋表示，目前保護型自行車道未以顏色標線做區隔，民眾未普遍習慣設置，且汽車格緊鄰車道，恐發生副駕駛開門時碰撞車友，建議兩者間應設置保護帶，而機車格採垂直停放，機車騎士駛離時會佔用道路很大空間，建議改斜插式機車格。他說依國外經驗，保護型車道能增加騎乘意願和降低事故率，但全市目前僅一條路，仍要加強。

民眾日前也發現諸多自行車道亂象，包括有連鎖超市的貨車逕自違停在自行車道上，多輛轎車也是隨意停放，「近年標線重劃有感，但不取締違規，再好的標線也是枉然」，直言單獨的自行車道已成為「四輪大爺的停車場」；張博洋說，甚至連公車職業駕駛也是直接停放在自行車道上載客，目前國外以物理保護方式，例如增設緣石、欄杆等。

張博洋表示，他曾目睹有摩托車駛離，竟直接往前騎跨過保護型自行車道，再再證實自行車道需做實體分隔，建議博愛路路型改造應連同設置連續性路緣石、彈性防撞桿或其他實體阻隔設施，明確劃分各類車道使用空間。余姓民眾也說，自行車道剛做好的第一天，就發現有公車停在車道，「難怪腳踏車只能騎在人行道上。」

高雄市警局三民一分局表示，今年截至11月19日，博愛一路沿線自行車道違規停車共取締276件，較去年同期增加176件，某大型連鎖賣場旁自行車道違停則計取締貨車違規臨時停車8件，警方將強化執法作為，取締自行車道違停。

交通局長張淑娟表示，博愛路荷蘭式自行車道因配合道路重鋪而加長設置，市府已開始盤點該處公車停靠站的設置問題，讓公車停靠不致占用車道，且參考西班牙巴塞隆納做法，在車道上加設減速平台，使自行車減速、公車也不會占用車道，實體阻隔部分也會評估裝設矮式橡膠軟墊，逐步改善。市長陳其邁表示，目前因試辦路線短，民眾仍不習慣，造成違規狀況，承諾會盡早做立錐阻隔。

高雄市在博愛一路設置「保護型自行車道」，但發生轎車、貨車、公車違停亂象，民代要求增設阻隔設施。圖／市議員張博洋提供
高雄市在博愛一路設置「保護型自行車道」，但發生轎車、貨車、公車違停亂象，民代要求增設阻隔設施。圖／市議員張博洋提供
高雄市在博愛一路設置「保護型自行車道」，但發生轎車、貨車、公車違停亂象，民代要求增設阻隔設施。圖／市議員張博洋提供
高雄市在博愛一路設置「保護型自行車道」，但發生轎車、貨車、公車違停亂象，民代要求增設阻隔設施。圖／市議員張博洋提供
高雄市在博愛一路設置「保護型自行車道」，但發生轎車、貨車、公車違停亂象，民代要求增設阻隔設施。圖／市議員張博洋提供
高雄市在博愛一路設置「保護型自行車道」，但發生轎車、貨車、公車違停亂象，民代要求增設阻隔設施。圖／市議員張博洋提供

車道 自行車 公車

高雄博愛路首創「保護型自行車道」違停嚴重 民代批亂象頻出

高雄市今年在城市中軸的博愛一路設置「保護型自行車道」，單獨的車道能保障車友、行人安全獲好評，但民眾卻發現不少亂象，包括車...

