快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

高雄打造南台灣最大耶誕慶典 26公尺耶誕樹在中央公園現身

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
中央公園「永恆星冠」耶誕樹已經點燈，今年以「聚光成城．聖誕禮讚」為主題。圖／高市經發局提供
中央公園「永恆星冠」耶誕樹已經點燈，今年以「聚光成城．聖誕禮讚」為主題。圖／高市經發局提供

新北「歡樂耶誕城」啟動，今年高雄中央公園「聖誕生活節」也盛大登場。高市經發局表示，26公尺耶誕樹已經點燈，11月28日起連續三個周末推出耶誕市集，每日傍晚5時30分至12時點燈，主燈區每30分鐘釋放煙霧與雪花飄落，12月20日起至12月24日耶誕夜活動進入最高潮。

12月20日至24日「聖誕黃金周」登場，邀請知名樂團及歌手接力開唱，首波金曲級卡司包括落日飛車 Sunset Rollercoaster（12月20日）、滅火器 Fire EX. （12月21日）、麋先生 MIXER（12月23日）、美秀集團（12月22日）及鄭宜農（12月24日）等指標性樂團與歌手，打造南台灣最大聖誕城市慶典。

高市經發局指出，中央公園除豎立「永恆星冠」耶誕樹外，另有耶誕小屋、極光隧道、銀河光廊、糖果森林等12組沉浸式光影場景，營造宛如光之國度的節慶氛圍。主燈區每30分鐘會出現雪花飄落特效，讓民眾感受濃厚耶誕氣息，燈飾展至明年1月4日。

活動期間，每周末舉辦中央耶誕小鎮市集，黃金周則安排Golden公園大舞台與Merry買你的市集等活動，吸引民眾進入市區，感受南台灣最大耶誕城市慶典。

耶誕氣氛漸濃，高雄中央公園樹立巨大耶誕樹，相關活動將延續至明年初結束。圖／高市經發局提供
耶誕氣氛漸濃，高雄中央公園樹立巨大耶誕樹，相關活動將延續至明年初結束。圖／高市經發局提供

黃金周 樂團 森林 聖誕樹 聖誕節

延伸閱讀

柯志恩高雄市長民調遭綠營4人輾壓 醫曝真實差距讚她「大有可為」

高雄中央公園化身耶誕小鎮 26米耶誕樹點燈

台北耶誕愛無限今晚點燈 蔣萬安曝二寶、三寶還相信有耶誕老人

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

相關新聞

高雄博愛路首創「保護型自行車道」違停嚴重 民代批亂象頻出

高雄市今年在城市中軸的博愛一路設置「保護型自行車道」，單獨的車道能保障車友、行人安全獲好評，但民眾卻發現不少亂象，包括車...

高雄打造南台灣最大耶誕慶典 26公尺耶誕樹在中央公園現身

新北「歡樂耶誕城」啟動，今年高雄中央公園「聖誕生活節」也盛大登場。高市經發局表示，26公尺耶誕樹已經點燈，11月28日起...

自行車違法闖入高雄「交通特色公園」頻釀碰撞 公園處準備開罰

高雄三民區聯興公園是座「交通主題特色公園」，原址為駕訓班場地，改建公元後設置交通練習場供幼童騎乘滑步車，沿途設置簡易加油...

2025屏東聖誕節「中華一條街市集」逛市集還能抽大獎

「2025屏東聖誕節」開幕周限定的中華一條街市集，今天30日還有一天，有超過70個攤位，特色美食、異國小吃及文創手作，消...

最高可罰15萬！籠具違規捕撈猖獗 高雄今年已罰15案

時值烏魚捕撈季節，但高雄多個區漁會反映，近期沿岸海域違規籠具作業猖獗，影響漁業資源。海洋局表示，籠具專捕鳳螺與螃蟹，去年...

六堆秋收祭千人食福宴上菜 國際賓客也驚豔

2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，高達7米、精采奪目的花燈藝術秀結合屏東竹田客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。