高雄打造南台灣最大耶誕慶典 26公尺耶誕樹在中央公園現身

新北「歡樂耶誕城」啟動，今年高雄中央公園「聖誕生活節」也盛大登場。高市經發局表示，26公尺耶誕樹已經點燈，11月28日起連續三個周末推出耶誕市集，每日傍晚5時30分至12時點燈，主燈區每30分鐘釋放煙霧與雪花飄落，12月20日起至12月24日耶誕夜活動進入最高潮。

12月20日至24日「聖誕黃金周」登場，邀請知名樂團及歌手接力開唱，首波金曲級卡司包括落日飛車 Sunset Rollercoaster（12月20日）、滅火器 Fire EX. （12月21日）、麋先生 MIXER（12月23日）、美秀集團（12月22日）及鄭宜農（12月24日）等指標性樂團與歌手，打造南台灣最大聖誕城市慶典。

高市經發局指出，中央公園除豎立「永恆星冠」耶誕樹外，另有耶誕小屋、極光隧道、銀河光廊、糖果森林等12組沉浸式光影場景，營造宛如光之國度的節慶氛圍。主燈區每30分鐘會出現雪花飄落特效，讓民眾感受濃厚耶誕氣息，燈飾展至明年1月4日。