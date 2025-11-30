快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

自行車違法闖入高雄「交通特色公園」頻釀碰撞 公園處準備開罰

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄三民區的聯興公園是座「交通主題公園」，園內交通練習場雖明文禁止自行車進入，但多數民眾卻騎著單車、Youbike進入，屢屢發生和幼童的碰撞意外。記者宋原彰／翻攝
高雄三民區的聯興公園是座「交通主題公園」，園內交通練習場雖明文禁止自行車進入，但多數民眾卻騎著單車、Youbike進入，屢屢發生和幼童的碰撞意外。記者宋原彰／翻攝

高雄三民區聯興公園是座「交通主題特色公園」，原址為駕訓班場地，改建公元後設置交通練習場供幼童騎乘滑步車，沿途設置簡易加油站、紅綠燈、人行道等交通設備，練習場雖明文禁止自行車進入，但多數民眾卻騎單車、Youbike違規闖入，屢屢發生和幼童的碰撞意外，高市府公園處表示，違者經制止或命其離開而不從，可處1000元以上6000元以下罰鍰。

三民區聯興公園是交通主題公園，園區內除了有坡度地形外，還加入圓環、加油站、紅綠燈、人行道和常見標牌，讓孩子能玩樂中學習交通規則、遊戲之餘增進交通知識。工務局表示，聯興公園位在三民區第99期重劃區內，鄰近三民區大順路與聯興路間，位處交通運輸核心，基地過去為駕訓班場地，因此針對兒童設置交通訓練遊戲場。

斥資2千萬，在2023年8月完工啟用的聯興公園占地0.73公頃，是針對5至12歲兒童設置交通訓練場，其中交通練習場具有許多常見交通設施，但已明文規定僅供「無踏板滑步車」使用，禁止一般汽機車和自行車進入，但有民眾日前卻目擊場內卻充斥腳踏車在「高速飆車」，也有家長攙扶的國小生練習騎1 吋腳踏車。

該民眾在社群發文抱怨，公園交通練習場一條道上，有2歲多的小孩使用滑步車，也有很多人使用具踏板的自行車，「更誇張的是，竟然有大人騎著 YouBike在場內繞！超扯！」，短短10分鐘內就發生2至3件碰撞意外，相當危險，他強調不是要責怪誰，只是該場地本來是設計給「小小孩滑步車」的安全空間，無視公告的下場就是更多小孩受傷。

也有其他民眾留言表示「都有這狀況發生，後來就不帶小朋友去騎滑步車了」、「這裡真的都這樣，但我會出聲音跟他的家長講，有人是真的沒看到講了會離開，有人就是會臭臉給你看」。工務局公園處回應，聯興公園交通練習場已公告禁止汽機車及一般自行車進入，如違反可依高雄市公園管理自治條例第20條規定，經制止或命其離開而不從者，由管理機關處1000元以上6000元以下罰鍰，公園處將加強勸導並請民眾遵守相關使用規定。

高雄三民區的聯興公園是座「交通主題公園」，園內交通練習場雖明文禁止自行車進入，但多數民眾卻騎著單車、Youbike進入，屢屢發生和幼童的碰撞意外。記者宋原彰／翻攝
高雄三民區的聯興公園是座「交通主題公園」，園內交通練習場雖明文禁止自行車進入，但多數民眾卻騎著單車、Youbike進入，屢屢發生和幼童的碰撞意外。記者宋原彰／翻攝
高雄三民區的聯興公園是座「交通主題公園」，園內交通練習場雖明文禁止自行車進入，但多數民眾卻騎著單車、Youbike進入，屢屢發生和幼童的碰撞意外。記者宋原彰／翻攝
高雄三民區的聯興公園是座「交通主題公園」，園內交通練習場雖明文禁止自行車進入，但多數民眾卻騎著單車、Youbike進入，屢屢發生和幼童的碰撞意外。記者宋原彰／翻攝

自行車 人行道 小孩

延伸閱讀

離譜！高雄機車騎士夜晚沿街播放空襲警報音效 警：已觸法

自行車／陪你備戰2026環法賽 雲嘉南管理處推線上挑戰賽

淡江大橋通車前辦路跑、自行車搶先體驗 周四、周五開放報名

新北自行車碰撞機車…8旬翁進加護病房 騎士自行就醫後昏迷身亡

相關新聞

高雄博愛路首創「保護型自行車道」違停嚴重 民代批亂象頻出

高雄市今年在城市中軸的博愛一路設置「保護型自行車道」，單獨的車道能保障車友、行人安全獲好評，但民眾卻發現不少亂象，包括車...

高雄打造南台灣最大耶誕慶典 26公尺耶誕樹在中央公園現身

新北「歡樂耶誕城」啟動，今年高雄中央公園「聖誕生活節」也盛大登場。高市經發局表示，26公尺耶誕樹已經點燈，11月28日起...

自行車違法闖入高雄「交通特色公園」頻釀碰撞 公園處準備開罰

高雄三民區聯興公園是座「交通主題特色公園」，原址為駕訓班場地，改建公元後設置交通練習場供幼童騎乘滑步車，沿途設置簡易加油...

2025屏東聖誕節「中華一條街市集」逛市集還能抽大獎

「2025屏東聖誕節」開幕周限定的中華一條街市集，今天30日還有一天，有超過70個攤位，特色美食、異國小吃及文創手作，消...

最高可罰15萬！籠具違規捕撈猖獗 高雄今年已罰15案

時值烏魚捕撈季節，但高雄多個區漁會反映，近期沿岸海域違規籠具作業猖獗，影響漁業資源。海洋局表示，籠具專捕鳳螺與螃蟹，去年...

六堆秋收祭千人食福宴上菜 國際賓客也驚豔

2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，高達7米、精采奪目的花燈藝術秀結合屏東竹田客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。