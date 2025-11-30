自行車違法闖入高雄「交通特色公園」頻釀碰撞 公園處準備開罰

高雄三民區聯興公園是座「交通主題特色公園」，原址為駕訓班場地，改建公元後設置交通練習場供幼童騎乘滑步車，沿途設置簡易加油站、紅綠燈、人行道等交通設備，練習場雖明文禁止自行車進入，但多數民眾卻騎單車、Youbike違規闖入，屢屢發生和幼童的碰撞意外，高市府公園處表示，違者經制止或命其離開而不從，可處1000元以上6000元以下罰鍰。

三民區聯興公園是交通主題公園，園區內除了有坡度地形外，還加入圓環、加油站、紅綠燈、人行道和常見標牌，讓孩子能玩樂中學習交通規則、遊戲之餘增進交通知識。工務局表示，聯興公園位在三民區第99期重劃區內，鄰近三民區大順路與聯興路間，位處交通運輸核心，基地過去為駕訓班場地，因此針對兒童設置交通訓練遊戲場。

斥資2千萬，在2023年8月完工啟用的聯興公園占地0.73公頃，是針對5至12歲兒童設置交通訓練場，其中交通練習場具有許多常見交通設施，但已明文規定僅供「無踏板滑步車」使用，禁止一般汽機車和自行車進入，但有民眾日前卻目擊場內卻充斥腳踏車在「高速飆車」，也有家長攙扶的國小生練習騎1 吋腳踏車。

該民眾在社群發文抱怨，公園交通練習場一條道上，有2歲多的小孩使用滑步車，也有很多人使用具踏板的自行車，「更誇張的是，竟然有大人騎著 YouBike在場內繞！超扯！」，短短10分鐘內就發生2至3件碰撞意外，相當危險，他強調不是要責怪誰，只是該場地本來是設計給「小小孩滑步車」的安全空間，無視公告的下場就是更多小孩受傷。