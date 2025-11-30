2025屏東聖誕節「中華一條街市集」逛市集還能抽大獎

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025屏東聖誕節開幕限定的中華一條街，今30日還有一天，市集從下午4時到晚間10時。圖／屏東縣政府提供
「2025屏東聖誕節」開幕周限定的中華一條街市集，今天30日還有一天，有超過70個攤位，特色美食、異國小吃及文創手作，消費滿額還可抽好禮，大小朋友除到屏東公園賞燈，還能到中華路段散步逛市集。

屏東聖誕節28日晚間熱鬧開幕，適逢周末，一到亮燈時間，人流持續湧入屏東公園與周邊街道，開幕限定周的「中華一條街市集」，街道上懸掛銀白色的跨街燈飾與繽紛聖誕花圈，超過70家的攤位讓民眾好逛又好買，現場節慶氛圍濃厚。

縣長周春米說，28日耶誕點燈儀式後，中華一條街市集29、30日備受矚目，每攤都很有特色。市集也結合普發現金政策，只要在市集或合作店家消費滿100元即可集1點，集滿10點就能參加抽獎，有機會將iPad、廚餘機、掃地機器人等獎品帶回家，鼓勵民眾在享受美食與逛街樂趣之餘，也能支持在地商家。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年中華一條街市集結合政府推動 「全民+1 政府相挺」政策，推出消費滿額集章抽獎，活動期間在市集及中華路合作店家消費滿100元，就能獲得1個章，集滿10章就能參加抽獎，獎項有iPAD、廚餘機、掃地機器人等多項好禮。

「屏東聖誕節」一路亮燈至2026年1月4日，下一場市集活動「聖誕市集村」12月20日至21日在田徑場前廣場登場，集結特色美食、異國風文創小物等；屏東公園並設有免費拍貼機及4間特色賣店，讓民眾感受濃厚的耶誕氛圍。

0 則留言
