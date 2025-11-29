高雄中央公園化身耶誕小鎮 26米耶誕樹點燈

「高雄聖誕生活節」26米高耶誕樹28日點燈；高市府表示，即日起至明年1月4日，每天下午5時30分至凌晨0時，中央公園燈光裝置都會點亮，主燈區每30分鐘更有煙霧雪花飄落。

高雄市長陳其邁昨天主持點燈儀式，中山路兩側整排的串燈凸顯過節氛圍。高市府今天新聞稿表示，中央公園搭配燈光變化和耶誕節慶氛圍滿滿的音樂，相信都將讓現場民眾驚呼連連。接下來還有多個周末將有中央耶誕小鎮市集及高雄耶誕生活節系列活動。

陳其邁表示，過去這一年來，高雄城市夜裡點亮的燈火，溫暖了許多人，無論是響應和平、為演唱會應援、為多元性別發聲，「光」在這座城市裡是一種表達愛的語言，也是許多人到高雄會追尋與收藏的美好記憶。即日起中央公園透過燈飾和活動的搭配，迎接各地前來相聚的人們，分享愛與祝福。

高市府說明，今年以聚光成城．耶誕禮讚為主題，在中央公園捷運1號出口前矗立的光之耶誕樹「永恆星冠」，樹下可愛溫馨的耶誕小屋猶如童話場景，預估會是今年最受歡迎的拍照點。周圍延伸出12組裝飾作品，中山路兩側的成排聖誕串燈，都十分耀眼奪目，讓人彷彿置身光海中。

搶攻耶誕節聚會商機，家樂福旗下Mia C’Bon也推出「酒趣生活節」南區限定葡萄酒展，展期至12月2日。Mia C’Bon在台南南紡購物中心，攜手6大酒商展出來自義大利、智利、法國、美國、澳大利亞、紐西蘭等國家超過300款精選葡萄酒，推出年末葡萄酒優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康