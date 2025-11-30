最高可罰15萬！籠具違規捕撈猖獗 高雄今年已罰15案

時值烏魚捕撈季節，但高雄多個區漁會反映，近期沿岸海域違規籠具作業猖獗，影響漁業資源。海洋局表示，籠具專捕鳳螺與螃蟹，去年起各區漁會經協商，同意每年10月至隔年3月禁作，但今年至今海巡署已查獲15案違規，已依漁業法每案裁罰3萬元。

籠具結構為鐵框加網子，放置海底以誘餌吸引螃蟹與鳳螺入籠，是種「陷阱式」的捕撈方式。依高市府公告，每年10月1日至隔年3月1日止，茄萣、永安、彌陀、林園等區沿岸海域禁止籠具作業，但仍有漁船心存僥倖，違規下籠，影響資源復育。

海洋局長石慶豐說，為守護海洋資源，11月7日已邀7個區漁會及海巡署召開沿近海域籠具作業宣導會議，今年截至目前，經海巡查獲移送的違規籠具漁船共15案，已依漁業法每案罰3萬元。

漁業行政科長楊薇靜說，籠具禁作去年由各區漁會共同發起，今年第2年，作業方式是在沿近海沙質地放置籠具，再置誘餌誘捕鳳螺或螃蟹。近來進入烏魚季，籠具若不禁止作業，會干擾烏魚捕撈。且過度使用籠具，鳳螺無法休生養息，也會愈捕愈小顆，影響資源永續。

海洋局表示，違規籠具的裁罰認定，會依座標、影像等證據審認，避免誤罰。依法，違者罰3萬到15萬元，對漁民負擔不小，但為避免寶貴海洋資源遭破壞，違規行徑不能縱容。