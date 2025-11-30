聽新聞
0:00 / 0:00

最高可罰15萬！籠具違規捕撈猖獗 高雄今年已罰15案

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
近來違規籠具作業猖獗，高雄市海洋局與海巡署聯合執行海上巡查，清理籠具，守護海洋資源不被過度破壞。圖／高市海洋局提供
近來違規籠具作業猖獗，高雄市海洋局與海巡署聯合執行海上巡查，清理籠具，守護海洋資源不被過度破壞。圖／高市海洋局提供

時值烏魚捕撈季節，但高雄多個區漁會反映，近期沿岸海域違規籠具作業猖獗，影響漁業資源。海洋局表示，籠具專捕鳳螺與螃蟹，去年起各區漁會經協商，同意每年10月至隔年3月禁作，但今年至今海巡署已查獲15案違規，已依漁業法每案裁罰3萬元。

籠具結構為鐵框加網子，放置海底以誘餌吸引螃蟹與鳳螺入籠，是種「陷阱式」的捕撈方式。依高市府公告，每年10月1日至隔年3月1日止，茄萣、永安、彌陀、林園等區沿岸海域禁止籠具作業，但仍有漁船心存僥倖，違規下籠，影響資源復育。

海洋局長石慶豐說，為守護海洋資源，11月7日已邀7個區漁會及海巡署召開沿近海域籠具作業宣導會議，今年截至目前，經海巡查獲移送的違規籠具漁船共15案，已依漁業法每案罰3萬元。

漁業行政科長楊薇靜說，籠具禁作去年由各區漁會共同發起，今年第2年，作業方式是在沿近海沙質地放置籠具，再置誘餌誘捕鳳螺或螃蟹。近來進入烏魚季，籠具若不禁止作業，會干擾烏魚捕撈。且過度使用籠具，鳳螺無法休生養息，也會愈捕愈小顆，影響資源永續。

海洋局表示，違規籠具的裁罰認定，會依座標、影像等證據審認，避免誤罰。依法，違者罰3萬到15萬元，對漁民負擔不小，但為避免寶貴海洋資源遭破壞，違規行徑不能縱容。

高雄市 海巡署 座標 螃蟹

延伸閱讀

高雄駁二藝術特區民宅大火 25歲女住戶嗆傷昏迷送醫

周華健「家後」、「一支小雨傘」獻唱高雄 悼屠穎全場鼻酸

「高雄不是民進黨禁臠」 鄭麗文：投柯志恩就是支持國民黨和平路線

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

相關新聞

最高可罰15萬！籠具違規捕撈猖獗 高雄今年已罰15案

時值烏魚捕撈季節，但高雄多個區漁會反映，近期沿岸海域違規籠具作業猖獗，影響漁業資源。海洋局表示，籠具專捕鳳螺與螃蟹，去年...

六堆秋收祭千人食福宴上菜 國際賓客也驚豔

2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，高達7米、精采奪目的花燈藝術秀結合屏東竹田客...

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

2025高雄同志大遊行今天在鳳山登場，現場人潮眾多，飄揚彩虹旗海。參與市長初選民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺均...

金門創意粥大賽 「浯粥」一碗吃遍六鄉鎮奪金賞人氣王

由經濟部商業發展署推動的「品牌一條街」計畫，今日在金門正式推出「金門金城粥糜一條街」品牌，並於甫獲觀光亮點獎的後浦十六藝...

屏東王船文化館一年逾百萬人次入館 七角頭新展今日開展

屏東縣王船文化館去年底開幕後，迄今已超過百萬人次參觀。「七角頭系列特展（二）崙仔頂角－步步祈福運自轉」今天開展，展出東港...

澎湖大行軍登場 逾千人徒步走過跨海大橋支持國軍

澎湖縣政府舉辦秋冬軍事主題旅遊活動「2025澎湖大行軍」今天上午在澎湖跨海大橋登場，超過1500人與國軍澎湖防衛指揮部官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。