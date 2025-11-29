快訊

六堆秋收祭千人食福宴上菜 國際賓客也驚豔

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
食福宴重現2017年創意料理「薑絲炒大腸炸春捲」與首度亮相的「蒜苗雞絲壽司」。記者劉星君／攝影
食福宴重現2017年創意料理「薑絲炒大腸炸春捲」與首度亮相的「蒜苗雞絲壽司」。記者劉星君／攝影

2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，高達7米、精采奪目的花燈藝術秀結合屏東竹田客庄獅鼓陣宣告食福宴正式上菜。

今年是秋收祭第10年，精選11道佳餚，運用六堆在地食材與客家料理技藝菜單設計及烹煮，客委會客發中心每年推出超過百桌供民眾認購，今年一推出即完售，吸引全台各地及日本的民眾搶購，齊聚六堆園區體驗客庄食福文化。

今年度千人食福宴由客委會副主委邱星崴、客委會客發中心主任何金樑、立委鍾佳濱、蘇清泉、屏東縣政府客家事務處長李明宗、日本國立民族學博物館榮譽教授吉田憲司、日本東京都立大學副教授河合洋尚、六堆12鄉區公所與各界代表共同出席。

客委會副主委邱星崴說，今年以「回憶與創新」為食福宴主軸，由美濃總鋪師阿海師團隊推出11道佳餚，重現2017年第二屆食福宴推出的創意料理「薑絲炒大腸炸春捲」，將大家熟知的客家美食薑絲炒大腸用春捲皮包裹後油炸。

首度亮相的「蒜苗雞絲壽司」，將六堆客家傳統料理蒜苗拌雞絲，經過主廚的手藝將此道菜融入壽司內結合變成全新的菜色。

今年也首度與中華民國養火雞協會共同合作，推出以營養價值高的火雞肉與南瓜熬煮成味道鮮美的創意羹品，結合客家傳統料理技藝與跨域合作，展現客家料理創新魅力，以菜名藏頭詩「六堆秋收好 食福大平安」，期望民眾到六堆園區食福遊賞的同時，也能帶著滿滿的福氣回家。

千人食福宴也安排精彩的客家藝文演出，來自美濃的藍雨舞蹈團、彤溫岑二重唱，以及金曲獎最佳客語歌手羅文裕壓軸登場，現場近1400位民眾在星空下，享受客家文化與美食饗宴。

客發中心表示，「2025六堆秋收祭」從11月1日起推出系列活動，接下來在農曆春節還有「2026六堆新年福春節活動」、「農曆二月二伯公生暨盤花競賽」及「六堆運動會」等，歡迎大家來六堆地區作客。

2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，高達7米、精采奪目花燈藝術秀宣告食福宴正式上菜。記者劉星君／攝影
2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，高達7米、精采奪目花燈藝術秀宣告食福宴正式上菜。記者劉星君／攝影
2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌。記者劉星君／攝影
2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌。記者劉星君／攝影
2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，現場也有精彩演出。記者劉星君／攝影
2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，現場也有精彩演出。記者劉星君／攝影
2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，精彩上菜。記者劉星君／攝影
2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，精彩上菜。記者劉星君／攝影

