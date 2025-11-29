南竿鄉補助人工生殖 每次5萬元

快訊

中央社／ 連江縣29日電

連江縣南竿鄉公所日前公布人工生殖技術費用補助辦法，涵蓋試管嬰兒、配偶間或使用捐贈生殖細胞人工授精等。符合資格者每2年最高補助新台幣5萬元，明年起實施。

根據「連江縣南竿鄉鄉民接受人工生殖技術費用補助辦法」，不孕夫妻雙方須年滿20歲，首次申請時任一方設籍於南竿鄉滿3年，且診療期間夫妻具合法婚姻關係者，每2年可申請補助1次，每次補助金額為新台幣5萬元為限。

該辦法補助範圍包括體外受精（試管嬰兒）、配偶間人工授精、使用捐贈生殖細胞之人工授精等。不孕夫妻需經合法醫療機構診斷，確需接受人工生殖治療，且符合「人工生殖法」相關規定，才能申請補助。

國民黨籍南竿鄉民代表陳彥錡今天告訴中央社記者，人工生殖補助為全體鄉代共同向鄉公所爭取，且全縣僅南竿鄉有此補助。除回應民眾反映不孕治療價格高昂外，還能補足中央與連江縣府相關補助不足處，盼能真正幫助受不孕症之苦家庭。

南竿鄉長林志東則以訊息回覆中央社記者，補助辦法已獲南竿鄉民代表會通過，並將於明年元月1日起施行。115年度預計補助10對夫妻，預算為新台幣50萬元。

除南竿鄉外，連江縣113年修正通過「連江縣縣民接受人工生殖技術費用補助辦法」，補助試管嬰兒、人工授精或其他人工生殖方法費用。診療期間須為合法夫妻，且其中一方設籍連江縣滿3年以上，每2年補助1次，以5次為限，每次新台幣8萬元。

